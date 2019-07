Über eine Million Flüchtlinge sucht Heimat

Genf. Wegen der Rekordzahl von Flüchtlingen in Not sucht das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) Aufnahmeplätze für mehr als 1,44 Millionen Menschen. Die Menschen seien vor allem aus Syrien, dem Südsudan und dem Kongo vor Krieg, Konflikten und Verfolgung geflohen, berichtete das UNHCR am Montag zum Auftakt einer Konferenz in Genf über die Umsiedlung von Flüchtlingen. Sie leben vorübergehend in 60 verschiedenen Ländern, vor allem in Ostafrika und in der Türkei. Gesucht werden Aufnahmeländer, in denen die Menschen ein neues Leben beginnen können. (dpa/jW)