Libyen: Sechs festgehaltene Türken frei

Istanbul. Sechs in Libyen festgehaltene türkische Staatsbürger sind nach Drohungen aus Ankara wieder frei. Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Montag. Eine direkte Bestätigung aus dem Außenministerium stand noch aus. Aus Ankara hatte es am Sonntag geheißen, dass die sechs Personen in der Gewalt der »illegalen Miliz« des Warlords Khalifa Haftar seien. Es werde erwartet, dass die Bürger freigelassen werden. Andernfalls würden »Haftars Elemente« zum »legitimen Ziel«. Die Türkei unterstützt im Krieg in Libyen die von der UNO anerkannte Regierung. (dpa/jW)