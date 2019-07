Mehr Bundespolizisten für Sachsen

Görlitz. Sachsen bekommt demnächst mehr Bundespolizisten. Noch in diesem Jahr sollen zunächst 261 Beamte vor allem in Grenzregionen entsandt werden, elf mehr als geplant. In den folgenden Jahren bis 2024 kommen dann weitere 250 Bundespolizisten hinzu. Dies kündigte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Montag bei einem Zusammentreffen mit Ministerpräsident Michael Kretschmer und Landesinnenminister Roland Wöller (beide CDU) in Görlitz an. (dpa/jW)