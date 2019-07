Schulungshelikopter abgestürzt

Berlin. In der Nähe von Hameln ist ein Schulungshubschrauber der Bundeswehr mit zwei Menschen an Bord abgestürzt. Es gebe bisher noch keine Erkenntnisse, weshalb der Helikopter des Typs EC 135 von Eurocopter verunglückt sei, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Montag. Das Luftfahrzeug des Heeres gehöre zum Internationalen Hubschrauber-Ausbildungszentrum in Bückeburg und sei bei dem Ort Dehmkerbrock niedergegangen. Zum Schicksal der beiden Insassen des Helikopters äußerte sich die Bundeswehr zunächst nicht. (Reuters/jW)