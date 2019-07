Protestbilanz in Ramstein

Oliver Dietze/dpa Demonstration gegen die Luftwaffenbasis Ramstein am Samstag

Am Samstag haben in Ramstein-Miesenbach die letzten Veranstaltungen der Aktionswoche unter dem Motto »Stopp Air Base Ramstein« stattgefunden. Ziel war es, über die Schlüsselfunktion der Luftwaffenbasis bei völkerrechtswidrigen Drohneneinsätzen der USA vor allem im Nahen Osten und in Afrika aufzuklären sowie deren Schließung zu fordern. Bei der Hauptdemonstration, die am Samstag im Friedenscamp auf einem Grundstück bei Ramstein startete und an dem Militärflugplatz endete, kamen nach Zählung der Veranstalter rund 5.000 Menschen zusammen – dies betonte auf der Abschlusskundgebung Moderator Reiner Braun; in Polizeiberichten wurde eine niedrigere Teilnehmerzahl angegeben.

Hauptthema der Kundgebungen war die Zerstörung menschenrechtlicher Standards und der Natur durch Krieg und Militarismus. Die völkerrechtswidrigen Kriege der USA und der gesamten NATO, sowie die Komplizenschaft der deutschen Bundesregierung hierbei wurden angeprangert.

Mitglieder verschiedener Parteien und Aktivisten aus dem In- un Ausland traten ans Mikrofon – eine der jüngsten Rednerinnen war Hannah Schumacher von der Schulstreikbewegung »Fridays for Future«. Die Rede des Linke-Fraktionschefs im Saarland, Oskar Lafontaine, stieß auf großes Interesse, da er vor allem auf die Politik der Grünen in den letzten 20 Jahren einging und hervorhob, es sei unvereinbar, für Naturschutz einzutreten und gleichzeitig Kriege zu unterstützen. Zudem verurteilte Lafontaine die Wirtschaftssanktionen der USA gegen Länder wie Venezuela und den Iran als Kriegsverbrechen.

Einige Aktivistinnen bilanzierten im Gespräch mit junge Welt die diesjährige Aktionswoche. Als Mitorganisatorin der Kampagne »Stopp Air Base Ramstein« freute sich Kristine Karch vom Netzwerk »No to war – No to NATO« über die gut besuchte Abschlusskundgebung. Dies sei ein sehr positives Zeichen, vor allem weil im Vorfeld versucht worden sei, durch bürokratische Hürden und Auflagen den Protest zu behindern. Zum ersten Mal seit Jahren durften die Aktivisten nicht ihren angestammten Platz vor der Air Base für die Abschlusskundgebung benutzen und mussten auf einem eng begrenzten Bereich bei starker Hitze und Sonne zusammenkommen. Der Verkauf von Essen war dort verboten; auch Getränke durften nur außerhalb des für die Kundgebung abgegrenzten Bereichs verteilt werden.

Erfreulich sei aber die gewachsene Zahl sehr junger Teilnehmer – viele seien zum ersten Mal zur seit 2015 alljährlich stattfindenden Aktionswoche in Ramstein gekommen. Im Friedenscamp sei die Stimmung sehr solidarisch und die Beteiligung an Seminaren, Workshops und Vorträgen zu umwelt- und friedenspolitischen Themen intensiv gewesen. Besonders hob Karch auch die internationale Beteiligung hervor. Mit Freunden der Kampagne, unter anderem aus den USA, Frankreich, Großbritannien, Italien und Venezuela, wolle man in Zukunft noch enger für den Weltfrieden arbeiten. Aktuell sei eine der wichtigsten Aufgaben der Kampagnengruppe, sich den US-Kriegsdrohungen gegen den Iran zu widersetzen.

Auch Connie Burkert-Schmitz, Aktivistin der lokalen Initiative, die in Kaiserslautern »Stopp Air Base Ramstein« unterstützt, zog ihre Bilanz. Die gelungene Aufklärung über die Funktion des Militärflugplatzes in Ramstein durch die erweiterte Öffentlichkeitsarbeit der Kampagne und die erreichte stabile Teilnehmerzahl bei den Aktionen seien sehr positiv zu bewerten. Trotzdem müsse die Kampagne noch weiter gestärkt werden; viel mehr Menschen müssten sich beteiligen. »Wir spüren auch, dass die Behörden jetzt stärker den Druck gegen uns erhöhen und das bedeutet, dass wir Wirkung zeigen«, äußerte Burkert-Schmitz.