Spielball der Kriegsparteien

DHA-Depo Photos via AP/dpa Türkische Truppen Anfang 2018 zwischen Afrin und Asas in Syrien

Ohne die Interessen der Kriegsakteure im Norden und Osten Syriens zu berücksichtigen, ist die Lage in Idlib nicht zu verstehen. Es geht um territoriale Ansprüche in dem zerstörten Land.

Damaskus will die territoriale Kontrolle über ganz Syrien wiederherstellen. Russland unterstützt die syrische Regierung und die Armee dabei, das gleiche gilt für den Iran. Die Interessen dieser beiden Verbündeten in der Region werden durch die Allianz mit Damaskus gesichert.

Für Syrien hat die Wiederherstellung der territorialen Integrität Priorität, denn für den Wiederaufbau des Landes braucht Damaskus Zugang zu den Ressourcen, die nordöstlich des Euphrat unter Kontrolle der USA und der syrischen Kurden liegen. Und es braucht die Kontrolle und Öffnung der wichtigen Verbindungsrouten von Damaskus nach Aleppo und von Aleppo über Ariha und Dschisr Al-Schughur nach Latakia. Beide Routen laufen durch Idlib.

Mangels Fortschritten bei der Astana-Vereinbarung von September 2018 ist Damaskus in Idlib zur militärischen Rückeroberung bereit. Die Haiat Tahrir Al-Scham (HTS) ist eine international gelistete Terrororganisation, der Kampf gegen sie – zumal im eigenen Land – völkerrechtlich legal.

Moskau unterstützt die syrische Armee, will aber gleichzeitig seine Allianz mit der Türkei nicht gefährden. Einfach ist das nicht, weil innerhalb Syriens die Ansprüche der Türkei den Zielen Russlands widersprechen. Idlib ist für die Türkei ein Unterpfand, Ankara erwartet von Russland Entgegenkommen. Entweder Zusagen im Nordosten, was zu Lasten der syrischen Kurden ginge, oder Russland bietet der Türkei – über die Muslimbruderschaft – eine Art Mitspracherecht in Idlib und bei der zukünftigen syrischen Regierungsbildung an. Moskau, so meint die Türkei, könnte bei der syrischen Regierung darauf drängen, dass Idlib Autonomiestatus erhält und – ähnlich wie die syrischen Kurden es für die Gebiete nordöstlich des Euphrat fordern – auch in Regierung und Parlament in Damaskus vertreten sein kann. Dem aber würde die »Heilsregierung« der HTS nicht zustimmen, die aus Idlib ein eigenes islamisches Kalifat machen will. Und Damaskus würde voraussichtlich weder dem einen noch dem anderen zustimmen.

Für die Türkei stehen mit Idlib auch die Gebiete im Nordwesten Syriens auf dem Spiel. Afrin mit seinen mehr als 300 einst kurdischen Dörfern westlich von Aleppo und das Dreieck Asas – Al-Bab – Dscharabulus nördlich von Aleppo werden aktuell von der türkischen Armee mit verbündeten Kampfgruppen kontrolliert. Ohne Idlib zu beherrschen, werde es »nahezu unmöglich sein, das von der Türkei kontrollierte Afrin und die Gebiete entlang der Grenze zu sichern«, erklärte ein namentlich nicht genannter türkischer Politiker dem Internetportal Middle East Eye.

Jenseits der türkischen Interessen verhindern im Nordosten die USA den Zugang Syriens zu den nationalen Ressourcen. Der angekündigte Rückzug der US-Soldaten ist ausgeblieben und wird vermutlich – wenn überhaupt – erst im Laufe des US-Wahlkampfes wieder thematisiert. Derweil fließt Geld von den Golfstaaten in die Gebiete, die von der Verwaltung der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDK) kontrolliert werden. Mitte Juni tourte eine saudische Regierungsdelegation durch die Gebiete, wie verschiedene Medien berichteten. Leiter war der saudische Minister für die Angelegenheiten des Persischen Golfs, Thamer Al-Sabhan. Neben US-Militärs und Diplomaten traf die Delegation auch Angehörige des Syrischen Demokratischen Rates. Bei den Gesprächen soll es um militärische Kooperation und finanzielle Unterstützung der Lokalräte sowie um humanitäre Hilfe gegangen sein. Die Delegation führte zudem Gespräche mit arabischen Stammesführern, die dem von den Kurden geführten SDK-Rat kritisch gegenüberstehen. Bereits 2018 war eine saudische Delegation in die von Kurden kontrollierten Gebiete in Syrien gereist und hatte nach Angaben von Kurdistan 24 rund 100 Millionen US-Dollar für Stabilisierungsprojekte vor allem in Rakka angeboten.