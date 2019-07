Kabul: Ein Toter und viele Verletzte nach Anschlag

Kabul. Bei einem Autobombenanschlag in Kabul wurden am Montag mindestens eine Person getötet und weitere 105 Menschen verletzt, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Die aufständischen Taliban bekannten sich zu dem Angriff. Laut Innenministerium war kurz vor 9 Uhr (Ortszeit) eine Autobombe im Osten Kabuls detoniert. Daraufhin seien mehrere Angreifer in ein Gebäude eingedrungen. Sicherheitskräfte hätten das Gebiet weiträumig abgesperrt. Am späten Nachmittag hieß es, alle fünf Angreifer seien getötet worden. (dpa/jW)