Nachtdebatte ohne Ergebnis

Olivier Hoslet/EPA Pool/dpa Spielt keine Rolle im Hinterzimmer: EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber (l.) mit dem Präsidenten des Europäischen Rates, Donald Tusk (Brüssel, 13.6.)

Trotz rund 20stündiger Beratungen haben sich die 28 Staats- und Regierungschefs beim Sondergipfel in Brüssel nicht auf das zukünftige EU-Spitzenpersonal einigen können. Die Suche nach dem nächsten Kommissionschef, Ratspräsidenten, EU-Außenbeauftragten und Parlamentspräsidenten soll am heutigen Dienstag fortgesetzt werden.

Aus der EU-Wahl Ende Mai war die konservative Europäische Volkspartei (EVP) mit ihrem Spitzenkandidaten Manfred Weber (CSU) als stärkste Fraktion hervorgegangen, gefolgt von den Sozialdemokraten mit dem bisherigen EU-Kommissionsvize Frans Timmermanns an der Spitze. Weber beanspruchte in der Folge den EU-Chefposten für sich, konnte sich aber im Rat der Staats- und Regierungschefs nicht durchsetzen und erhielt auch im EU-Parlament keine Mehrheit.

Am Rande des G-20-Gipfels in Japan bahnte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dann mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sowie den Regierungschefs der Niederlande, Mark Rutte, und Spaniens, Pedro Sánchez, einen Kompromiss an, der Timmermanns als Kommissionschef vorsah. Allerdings müssen mindestens 21 Staaten diesem Vorschlag beim Gipfel zustimmen. Merkel sagte am Montag nach der Vertagung, dass es weder für diesen noch für andere Personalvorschläge eine ausreichende Mehrheit gegeben habe. Für sie sei es wichtig, dass große Länder nicht überstimmt würden, da man schließlich danach noch fünf Jahre zusammenarbeiten müsse. Sie sprach damit die Verweigerungshaltung der Visegrad-Staaten (Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn) gegenüber dem Sozialdemokraten an. Sie wolle auch nicht, dass Deutschland überstimmt werde.

Zuletzt hatten die Staats- und Regierungschefs der EU über ein Personalpaket diskutiert, das neben Timmermans die konservative bulgarische Geschäftsführerin der Weltbankinstitute IBRD und IDA, Kristalina Georgiewa, als EU-Ratspräsidentin vorsah, zudem den liberalen belgischen Ministerpräsidenten Charles Michel als EU-Außenbeauftragten und als Trostposten für Manfred Weber die EU-Parlamentspräsidentschaft. (dpa/Reuters/jW)