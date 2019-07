ebastian Gollnow/dpa »Viele tolle Ansätze«: Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg muss weiter üben (lassen)

Rennes. Martina Voss-Tecklenburg lief nach ihrer ersten Niederlage als Bundestrainerin mit versteinerter Miene über den Rasen. Für die deutsche Nationalmannschaft war bei der Weltmeisterschaft in Frankreich nach dem 1:2 (1:1) am Samstag im Viertelfinale gegen Schweden der Titeltraum jäh geplatzt. Noch viel schlimmer: Weil sich nur die drei besten europäischen Teams für die Sommerspiele 2020 in Tokio qualifizieren, können die Olympiasiegerinnen von Rio 2016 in Japan nicht erneut um Gold spielen.

»Die Niederlage tut weh«, sagte Voss-Tecklenburg in der ARD: »Uns hat vielleicht das Spielglück gefehlt.« Rückendeckung für die erst seit Ende vorigen Jahres amtierende Bundestrainerin kam in einer Verbandsmitteilung von DFB-Direktor Oliver Bierhoff: »Martina Voss-Tecklenburg hat in der kurzen Zeit schon sehr viel bewegt, wir haben viele tolle Ansätze gesehen, die Erneuerung schreitet voran.«

Die DFB-Frauen hatten gegen Schweden gut begonnen, Lina Magull erzielte artistisch die Führung (16. Spielminute). Doch die deutsche Abwehr erwies sich als anfällig, die starke Sofia Jakobsson (22.) und Stina Blackstenius (48.) drehten die Partie. Die defensivstarken Schwedinnen treffen nun am Mittwoch im Halbfinale auf die Niederlande. Um den anderen Platz im Endspiel kämpfen am Dienstag die USA und England.

Derweil hat US-Fußballstar Megan Rapinoe nach ihrem geschichtsträchtigen Auftritt im Viertelfinale eine Einladung der Demokraten in das US-amerikanische Repräsentantenhaus angenommen. Die Kapitänin der Nationalmannschaft, die zuvor mit Präsident Donald Trump aneinandergeraten war, nahm eine Einladung der linken Abgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez ins Kapitol an.

Rapinoe hatte vor einigen Tagen den Ärger Trumps auf sich gezogen, als sie ankündigte, einen möglichen Empfang im Weißen Haus nach der WM zu boykottieren. Ocasio-Cortez schlug ihr am Freitag vor, dass sie statt dessen zusammen mit ihren Mitspielerinnen das Repräsentantenhaus besichtigen könne. Rapinoe nahm die Einladung umgehend an.

Die Kapitänin hatte ihre Mannschaft am Freitag mit zwei Toren gegen Gastgeber Frankreich (5. und 65. Minute) ins Halbfinale der WM geschossen. Sie ist die erste Spielerin der WM-Geschichte, der ein Doppelpack in zwei aufeinanderfolgenden K.-o.-Spielen gelang. (dpa/sid/AFP/jW)