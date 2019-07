Ungestillte Gier nach Rohstoffen der Tiefsee

Antonio Bronic/REUTERS Immer tiefer soll gebohrt und Mineralien abgebaut werden

Hier schreibt einer ausdrücklich über die Verwundbarkeit des Meeres: Der Historiker Jens Ruppenthal – derzeit tätig am Deutschen Schiffahrtsmuseum (DSM) in Bremerhaven – betont, dass sein vorliegendes Buch die »Erkenntnismöglichkeiten einer Verknüpfung von Umweltgeschichte und ›Maritime History‹« ausloten will. Dabei soll der Fokus auf dem Ressourcenverbrauch liegen. Dieses Thema zähle einerseits zu den »klassischen Gegenständen der Umweltgeschichte«, sei aber andererseits in der historischen Betrachtung von Meeren und Ozeanen »eindeutig unterrepräsentiert«. Grundlage des Bandes ist Ruppenthals Habilitationsschrift »Meeresnutzung contra Raubbau. Marine Ressourcen in deutschen und internationalen Debatten 1950–2000«. Die Tatsache, dass der Titel der aktualisierten Buchfassung deutlich wertender ist, lässt sich als inhaltliche Positionierung deuten.

Seine Zielsetzung unterstreicht zweifellos den geschichtswissenschaftlichen Charakter seines Werks. Sowohl Einleitung als auch das erste Hauptkapitel (»Meere in der Geschichtswissenschaft«) bieten hierzu Erkenntnisgewinn. So etwa, wenn Ruppenthal sich kulturgeschichtlich mit frühen maritimen Utopien von Jules Verne bis zu den 1960er Jahren – Stichwort: Meeresbodenbesiedlung – auseinandersetzt. Auch die Frage nach der Berechtigung des Begriffs »Anthropozän« (und nach Terminierung seines Beginns) beschäftigt den Meereshistoriker.

Für Praktiker des Meeresumweltschutzes, für den aktuellen politischen Streit um die Ausbeutung von Meeresressourcen dürfte die historiographische Betrachtung von zweitrangigem Interesse sein. Doch das zweite Hauptkapitel enthält brisanten Stoff, denn Ruppen­thal beleuchtet hier unter anderem die Entstehung des UN-Seerechtsübereinkommens (UNCLOS). Er liefert Details und Quellen, die in der aktuellen Debatte um eine Ausweitung von UNCLOS oder um künftige »Meeresgovernance« mehr als hilfreich sein dürften. Darüber hinaus aber liefern sie handfeste Argumentationshilfen gegen ausbeuterisch motivierte Angriffe auf dieses völkerrechtlich herausragende Vertragswerk.

Im Kern konzentriert sich der Autor exemplarisch auf zwei Aspekte des maritimen Raubbaus. Zum einen behandelt er die Entwicklung der Fischereiwirtschaft (vorwiegend der deutschen) ab Mitte des 20. Jahrhunderts. Zum anderen schildert er eine Gier nach Rohstoffabbau in der hoch sensiblen Tiefsee, die in den 1960ern als Machbarkeitswahn begann und bis heute – trotz aller Propaganda über angebliche »Rohstoffknappheit« – nicht bedient werden konnte.

Das Fischereikapitel kombiniert maritime Umwelt- und Wirtschafts- mit Kultur- und Mediengeschichte, verzichtet dabei aber auf Erörterungen etwa über Fangquoten, Bestandszahlen oder ähnliches Zahlenwerk. Vielmehr stellt Ruppenthal in gewisser Weise die brachiale Ressourcenausbeutung der Entwicklung von Forschung, Expertenwissen und Fangtechnik einerseits und von Veränderung öffentlichen Bewusstseins über die Grenzen des Machbaren einander gegenüber.

Der Abschnitt über den Meeresbergbau ist vergleichbar strukturiert. Er setzt an in eben jenen 60er Jahren, als über die parallele »Eroberung« von Weltall und Ozean (Outer space und Inner space) utopistisch schwadroniert wurde. Er stellt dar, wie Rohstoffpolitik und großtechnische Aufrüstung in der Ära des »Kalten Krieges« sich mit den erwähnten Machbarkeitsphantasien verknüpften und das Gezerre um das Entstehen von UNCLOS beeinflussten. Schließlich beleuchtet der Autor den Widerspruch zwischen Gier und »Goldgräberstimmung« einerseits sowie der wachsenden Sorge um die Verwundbarkeit der Meere andererseits.

Ruppenthals Buch mag für meeres- und umweltpolitisch Aktive nicht in allen Teilen bedeutend sein. Es ist aber eine gut lesbare und äußerst materialintensive Arbeit. Wegen ihres detaillierten Faktenreichtums ist sie für die Praxis gerade mit Blick auf das UNESCO-Jahrzehnt der Ozeane wertvoll.