Es lebe der Freihandel

Es ist keine einfache Aufgabe gewesen, den G-20-Gipfel Ende vergangener Woche in Osaka als Erfolg darzustellen. Teilweise heftiger Streit zwischen den Mitgliedern bei fast allen Themen überschattete das Treffen. In der Außenwahrnehmung dominierten zudem die bilateralen Begegnungen der anwesenden Staats- und Regierungschefs, die offiziell »am Rande« der Veranstaltung stattfanden, tatsächlich aber immer mehr in den Mittelpunkt rücken. Die gewundenen Formulierungen, mit denen der Gastgeber, Japans Ministerpräsident Shinzō Abe, den Gipfel zum Abschluss pries, zeigen, wie schwer es ist, dem Treffen Positives abzugewinnen. Es sei gelungen, »auf vielen Gebieten den starken Willen der G-20-Mitglieder an die ganze Welt zu senden«, orakelte Abe einigermaßen diffus, um zu ergänzen: »Ich freue mich, dass alle für den Erfolg zusammengearbeitet haben«. Erfolg? Der werde »in der diplomatischen Welt der G 20« inzwischen schon darin gesehen, so ließ sich ein EU-Diplomat zitieren, »dass es überhaupt eine Abschlusserklärung gibt«.

Die Abschlusserklärung des G-20-Gipfels gibt denn auch nicht viel Greifbares her. Das wohl noch konkreteste Element besteht in der Bekräftigung des Vorhabens, sich auf neue Modalitäten bei der Besteuerung der großen Internetkonzerne zu einigen. Darauf hatten sich bereits die Finanzminister der G-20-Staaten vor drei Wochen geeinigt. Daneben gab es eine ganze Reihe wohlklingender Formelkompromisse, die keine besonderen Folgen haben. Wollten insbesondere die EU-Staaten ursprünglich noch jeglichen Protektionismus verurteilen und die Segnungen des freien Welthandels hochleben lassen, um US-Präsident Donald Trump eins überzubraten, so ist nun nur noch von »fairem«, »transparentem« und »stabilem Handel« die Rede, den man »anstrebt«. Zum wiederholten Male wird bekräftigt, man »unterstütze« eine Reform der Welthandelsorganisation (WTO). Allerdings steckt die Reform wegen anhaltender Differenzen zwischen einigen G-20-Staaten fest.

Was von den sonstigen lyrischen Bekenntnissen in der Abschlusserklärung tatsächlich zu erwarten ist, lässt exemplarisch ein Blick auf die Forderung nach »Gleichstellung der Geschlechter« erahnen. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman und der brasilianische Präsident Jair Messias Bolsonaro, deren Positionen dazu hinlänglich bekannt sind, unterzeichneten sie, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Offiziell hält das Papier zudem den Status quo in der Klimapolitik fest. Wie schon auf dem vorigen Gipfel in Buenos Aires bekennen sich 19 der G-20-Mitglieder zum Pariser Klimaschutzabkommen, während die USA ihren Ausstieg bekräftigen. Washington hatte sich vorab intensiv bemüht, noch weitere Länder auf seine Seite zu ziehen, vor allem Saudi-Arabien, Brasilien und die Türkei. Das gelang nicht – ein dürrer Teilerfolg für die EU –, wenngleich Bolsonaro seine wirkliche Meinung nicht zurückhielt: »Wenn jemand denkt, dass Umwelt über allem stehen muss«, erklärte er am Rande des Gipfels, »hat er eine Umweltpsychose«.

Die Ergebnisse der bilateralen Treffen wurden bisher nur zum Teil bekannt. Klar ist: Im Konflikt um Iran gab es keine Fortschritte. Dafür inszenierte Trump ein Frühstück mit dem saudischen Kronprinzen, um die brutale Ermordung des Regimekritikers Dschamal Chaschukdschi (Ka­shoggi) im saudischen Konsulat in Istanbul zur Nebensache zu erklären und die Entwicklung in Saudi-Arabien als »Revolution auf eine sehr positive Weise« zu preisen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan meinte den US-Präsidenten in seinem Gespräch mit ihm so verstanden zu haben, dass Washington keine Sanktionen gegen sein Land wegen des Kaufs des russischen S-400-Raketenabwehrsystems verhängen werde. Ob dies zutrifft, wird man sehen. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wiederum teilte am Rande des G-20-Gipfels mit, die EU habe – schlappe 20 Jahre nach Beginn der Verhandlungen – endlich ihr Freihandelsabkommen mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur abschließen können. Damit gibt es für Industrieunternehmen aus EU-Staaten erhebliche Zollerleichterungen beim Export, während die Mercosur-Länder einen günstigeren Marktzugang für landwirtschaftliche Produkte erhalten. Dies hatten bis zum Schluss mehrere EU-Länder, vor allem Frankreich, mit Blick auf ihre Landwirte zu verhindern versucht. Auf deren Kosten durchgesetzt hat sich einmal mehr Berlin. Nach mehr als dreijährigen Verhandlungen einigte sich die EU anschließend auch noch mit Vietnam auf einen Freihandelsvertrag, der unter anderem die Abschaffung nahezu aller Zölle beinhalten soll.

Das wohl folgenreichste Gespräch ist das zwischen Trump und Chinas Präsident Xi Jinping gewesen. Es endete mit einem Waffenstillstand im Wirtschaftskrieg: Trump schiebt die Verhängung 25prozentiger Strafzölle auf sämtliche Einfuhren aus der Volksrepublik auf. Die Zölle hätten unter anderem I-Phones, Kleidung und weitere Konsumgüter in den USA um ein Viertel verteuert (vgl. jW vom Wochenende); mit Blick auf den beginnenden Wahlkampf wäre dies ein riskanter Schritt. Außerdem sollen zumindest einige US-Konzerne weiter an Huawei liefern dürfen; dies hatte eine Reihe von ihnen nachdrücklich gefordert, um nicht dauerhaft satte Marktanteile an Konkurrenten etwa in Südkorea oder besonders in China zu verlieren – Huawei hatte zuletzt High-Tech-Produkte im Wert von elf Milliarden US-Dollar im Jahr aus den USA eingeführt. Beijing hat dafür zugesagt, wieder mehr US-Agrarprodukte zu kaufen. Trump will damit seine Wählerbasis bei Laune halten. Ob das gelingt, wird man sehen.