Hitzeopfer des Tages: Hans-Georg Maaßen

Jörg Carstensen/dpa Es ist warm in Deutschland. Sehr warm. Stecken vielleicht Islamisten, oder gar Linke dahinter?

Die Sonne lacht und wir sind froh – es lebe das Politbüro! Nicht ganz, denn die Rekordhitze in Europa fordert Opfer. Aber sie hat auch Profiteure, die Kirchen zum Beispiel. Die haben oft dicke Mauern, hinter denen es angenehm kühl sein kann, weiß der Kölner Kardinal Rainer Woelki. »Komm herab, oh Heiliger Geist – in Unrast schenkst du Ruh, hauchst in Hitze Kühlung zu«, zitiert der Mann Gottes aus einem Text des 13. Jahrhunderts und nutzt die Unbilden des Wetters zur Anempfehlung seiner Gemäuer an die Wärmegeplagten: Er lädt ein, »wann immer sich für Sie in den kommenden Ferienwochen die Gelegenheit ergibt, ein Gotteshaus aufzusuchen«. Ganz praktisch: Vorne, neben einer Art heiligem Schrein, steht meist ein Wasserbecken. Eine spritzige Erfrischung!

Andere Sorgen hat der ehemalige Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen. Der Mann ist mittlerweile als Aufmerksamkeitstäter unterwegs, missverstanden fühlt er sich auch: »Ausgerechnet mich in die rechte Ecke zu stellen, empfinde ich als unverschämt«, befand er in der Bild am Sonntag. Ja, wie kommen die Leute da nur drauf? An Maaßen selbst, seinem einfühlsamen Verständnis für einen braunen Wutmob in Chemnitz, an seiner liebevollen Betreuung von AfD-Abgeordneten kann es nicht liegen, denn gerade unter seiner Ägide habe der Verfassungsschutz »das ihm Mögliche« getan, um »Rechtsextremismus zu bekämpfen«. Insgesamt: »keine Versäumnisse« beim Kampf gegen rechte Gewalt.

Warum werden dann in diesem Land eigentlich Menschen von Neonazis ermordet? Und dann noch so viele? Auch darauf hat Maaßen eine Antwort: »die andauernden Delegitimierungs- und Diskreditierungskampagnen der früheren SED« gegen den Verfassungsschutz.

Am Sonntag soll es in Teilen der BRD bis zu 40 Grad Celsius warm geworden sein. Montag kühlt es etwas ab. Kommen Sie gut durch den Tag, viel trinken nicht vergessen.