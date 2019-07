Von den Partnern enttäuscht

Mehdi Marizad/Fars News Agency via AP/dpa In Anlagen wie dieser in der Nähe der Stadt Arak könnte bald die Obergrenze von schwerem Wasserstoff überschritten werden

Der Iran ist mit den Angeboten seiner Partner zur Fortsetzung des Wiener Abkommens nicht zufrieden. Das teilte Abbas Araghchi, einer der stellvertretenden Außenminister des Landes, am Freitag nach einem Treffen in der österreichischen Hauptstadt der Presse mit. Die Vorschläge der Gegenseite seien zwar »ein Schritt nach vorn«, blieben aber nach seiner Einschätzung weit hinter den iranischen Erwartungen zurück. In diesem Sinne werde er in Teheran Bericht erstatten, und dort werde über die sich daraus ergebenden nächsten Schritte entschieden.

Araghchi war am Freitag in Wien mit Diplomaten seines Ranges aus Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Russland und China zusammengekommen, um über die Zukunft der 2015 geschlossenen Vereinbarungen nach dem Ausstieg der USA zu diskutieren. Geleitet wurde die dreieinhalbstündige Sitzung von Helga Schmid, Generalsekretärin des Europäischen Auswärtigen Dienstes, im Auftrag der nicht anwesenden Außenpolitik-Chefin der EU, Federica Mogherini. Sowohl Schmid als auch Araghchi hatten 2015 bei den monatelangen Verhandlungen in Wien eine zentrale Rolle gespielt.

Während des Treffens am Freitag teilte das sogenannte EU-Trio – Frankreich, Deutschland und Großbritannien – mit, dass das neu geschaffene Verrechnungssystem Instex jetzt anwendungsfähig sei und die ersten Transaktionen bearbeitet würden. Der Mechanismus stehe allen Mitgliedern der Union zur Verfügung. An seiner Öffnung für andere Staaten werde noch gearbeitet.

Das Trio hatte die Einrichtung von Instex schon Ende Januar angekündigt, es aber bisher noch nicht »operabel« gemacht. Es soll in einer Art Tauschverfahren die Verrechnung iranischer Aus- und Einfuhren möglich machen, nachdem die Strafmaßnahmen der US-Regierung Finanzgeschäfte mit iranischen Banken verbieten. In Wirklichkeit gilt Instex aber bisher nur für den Export sogenannter humanitärer Güter – hauptsächlich Nahrungsmittel, Medikamente und medizinische Geräte –, die ohnehin von den Sanktionen ausgenommen sind. Für die Iraner ist das in dieser Form nicht attraktiv, denn um die Einfuhren finanzieren zu können, müssten sie entweder wieder Öl in die EU verkaufen können, oder die Union müsste ihnen eine großzügige Kreditlinie einräumen.

Die gemeinsame Erklärung der fünf Partner Irans, die nach dem Treffen vom Freitag veröffentlicht wurde, enthält eine einzige wichtige Absichtserklärung: Man habe Experten damit beauftragt, praktische Lösungen für den Export von schwachangereichertem Uran (LEU, aus dem Englischen: lightly enriched uranium) und von schwerem Wasserstoff zu suchen. Der Hintergrund: Im Wiener Abkommen wurden 2015 Obergrenzen für die Mengen beider Stoffe festgelegt, die der Iran im eigenen Land lagern darf. Für LEU sind das 300 Kilogramm, für Schweren Wasserstoff 130 Tonnen. Alles darüber hinausgehende Material muss exportiert werden.

Am 3. Mai ordnete die Trump-Administration jedoch neue Sanktionen an, die die Beteiligung anderer Staaten an dem 2015 vereinbarten Verfahren mit dem Ausschluss vom Finanz- und Warenmarkt der USA bedrohen. Iran hatte daraufhin am 8. Mai angekündigt, dass es sich nicht mehr an die Obergrenzen halten werde. Das solle zunächst für 60 Tage, bis zum 7. Juli, gelten. Falls die verbliebenen fünf Partner des Wiener Abkommens bis dahin nicht auf die Forderung nach der versprochenen Normalisierung der Wirtschaftsbeziehungen eingegangen sein sollten, werde der Iran weitere Verpflichtungen aus dem Abkommen nicht mehr erfüllen. An erster Stelle solle dabei die Überschreitung der Obergrenze für den Anreicherungsgrad von Uran, derzeit 3,67 Prozent, stehen.

Am 17. Juni kündigte der Iran an, dass die Obergrenze von 300 Kilo LEU in zehn Tagen, das wäre am Donnerstag gewesen, erreicht werde. Indessen hatten sich die Iraner später offenbar entschieden, das Tempo der Anreicherung zu drosseln, um die Ergebnisse des Treffens am Freitag abzuwarten. Am Wochenende meldeten iranische Medien unter Berufung auf »informierte Quellen«, dass der Iran an seiner Ankündigung vom 8. Mai festhalte und dass die Überschreitung der Obergrenze kurz bevorstehe. Eine offizielle Bestätigung dafür lag jedoch bis Redaktionsschluss nicht vor.