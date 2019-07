5.000 gegen Air Base Ramstein

Oliver Dietze/dpa Demonstrationszug in Ramstein-Miesenbach

Unter dem Motto »Stopp Air Base Ramstein« haben am Samstag nach Angaben der Organisatoren rund 5.000 Menschen in Ramstein-Miesenbach protestiert. Das dortige Hauptquartier der United States Air Forces in Europe sei eine »zentrale Drehscheibe der US-Kriegspolitik«, erklärten sie. »Ohne sie gibt es keinen US-Drohnenkrieg«, so der Publizist und Aktivist Pascal Luig. »Die Air Base muss geschlossen werden, weil von ihr aktuelle und zukünftige US-amerikanische Kriege geführt werden«, sagte der Chef der saarländischen Linksfraktion, Oskar Lafontaine. (jW)