André Schäfer/ZDF/arte Berühmte Kneipe in New York heute: »50 Jahre nach Stonewall«

Einfach. Gut. Bachmeier

In Italien hat sich Hans Jörg Bachmeier von der Bolognese – eigentlich Ragù bolognese – zu seinem spannenden Nudel-Hackfleisch-Auflauf inspirieren lassen. Außerdem bereitet er einen Salat mit Garnelen und einer Cocktailsoße zu. Damit Bayern nicht zu kurz kommt, stellt Bachmeier ein Rezept seiner Oma vor: Rupfhauben – eine Fastenspeise aus Niederbayern.

BR, 19.30 Uhr

Makro: Klimachampions

Wirtschaft in 3sat

Die Wirtschaft – Überraschung – fordert Unterstützung für klimafreundliche Technologien und Produkte. Wie beim Diesel halt. Wirtschaftsminister Peter Altmaier setzt auf Größe und fordert, in Deutschland und Europa Champions zu schaffen, um sich im globalen Wettbewerb gegen China und die USA zu behaupten. China gibt in der E-Mobilität das Tempo vor. Und ein deutscher Hersteller von veganen Lebensmitteln will nun den chinesischen Markt erobern.

3sat, 21.00 Uhr

50 Jahre nach Stonewall

Am 28. Juni 1969 entbrannte rund um eine Schwulenbar an der Christopher Street in New York eine Straßenschlacht, die als die Stonewall Riots in die Geschichte einging und die den Beginn der Emanzipation queerer Menschen, seien sie schwul, lesbisch, bi oder trans, markierte. Ein Jahr später fand in Erinnerung daran in New York der »Christopher Street Liberation Day« statt. Heute wird der Jahrestag auf der ganzen Welt begangen. D 2019.

Arte, 21.45 Uhr

Taxi Driver

Der traumatisierte Vietnamkriegsveteran Travis Bickle verdient sein Geld als Taxifahrer in New York. Bei seinen nächtlichen Fahrten wird er mit den Schattenseiten der Großstadt konfrontiert: Zwangsprostitution, Drogen und Kriminalität. Irgendwann kann Travis das Leid auf den Straßen nicht mehr ertragen und steigert sich in die Vorstellung hinein, er müsse New York vom Abschaum befreien. USA 1976

3sat, 22.25 Uhr