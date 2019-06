Huawei droht Verlust von Patentschutz in USA

Shenzhen. Der chinesische Telekomgigant Huawei hat scharfe Kritik an einem in den USA diskutierten Gesetzesvorschlag geübt, wonach das Unternehmen künftig keine Patentansprüche gegen US-Firmen mehr geltend machen dürfte. Sollte ein solches Gesetz verabschiedet werden, »wäre dies eine Katastrophe für die globale Innovation. Es hätte schreckliche Konsequenzen«, sagte Huaweis Chefjustitiar Song Liuping am Donnerstag vor Journalisten am Firmensitz im südchinesischen Shenzhen. Das Gesetz würde Huawei daran hindern, von US-Patentgerichten Schadenersatz zu verlangen. US-Senator Marco Rubio hatte den Vorschlag Anfang dieses Monats eingereicht. (dpa/jW)