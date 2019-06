Postbank soll Mitarbeiter entlassen

Frankfurt am Main. Bei der Deutschen Bank bahnt sich eine Einigung über den Stellenabbau im Zuge der Postbank-Integration an. Die Gespräche mit den Beschäftigtenvertretern stünden kurz vor dem Abschluss, berichtete das Handelsblatt am Donnerstag. Insgesamt gehe es um den Abbau von knapp 2.000 Stellen. Nach einigem Hin und Her hatte sich die Deutsche Bank im Frühjahr 2017 entschieden, die Postbank doch nicht zu verkaufen, sondern in ihr Privat- und Firmenkundengeschäft einzugliedern. (dpa/jW)