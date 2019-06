Zwischen den Fronten

Malick Konate/REUTERS Alle sind Opfer: Die malische Bevölkerung protestiert gegen fehlenden Schutz und vereinfachende Schemata (Bamako, 21.6.)

Massaker und kein Ende: Die Situation im geographischen Zentrum Malis entsetzt weite Teile der Bevölkerung. Am 21. Juni demonstrierten mehrere tausend Menschen in der Hauptstadt Bamako und riefen Slogans wie »Ein Leben ist ein Leben«, »Schützt die Zivilisten«, aber auch – um der sich ausbreitenden Sichtweise entgegen zu treten, dass einzelne Volksgruppen zu Tätern gemacht werden: »Peuls und Dogon sind Opfer«.

Zuvor waren am 18. Juni dieses Jahres 41 Menschen, überwiegend Angehörige der Dogon, in zwei Dörfern der Region Mopti massakriert worden. Daran waren rund einhundert Täter auf Motorrädern beteiligt. Am 25. März waren bei einer Strafexpedition, die von Angehörigen traditioneller Jagdgesellschaften der Dogon ausging, mindestens 160 Menschen ermordet worden. In diesem Falle waren die Opfer überwiegend Peuls. Doch diesen beiderseitigen Massentötungen liegt keine traditionelle Feindschaft oder, wie europäische Rassisten es formulieren würden, »Stammesfehde« zugrunde. Vielmehr lebten Peuls, die außerhalb Malis auch als Fulbe bezeichnet werden, und Dogon sowie andere Sprachgruppen in denselben Dörfern und Städten bis vor kurzem weitgehend einträchtig zusammen. Die Mehrheit in beiden Gruppen lehnt eine gegenseitige pauschale Schuldzuweisung ab.

Es sind konkrete politische Akteure, die Konflikte schüren und dabei den Eindruck erwecken, angeblich ganze Volks- oder Sprachgruppen hinter sich mobilisieren zu können. In der Region Mopti begannen die aktuellen Spannungen um das Jahr 2015, als eine lokale bewaffnete Organisation stärker zu werden begann, die sich den scheinbar progressiv klingenden Namen »Front de libération de Macina« (»Befreiungsfront von Macina«) verlieh. Die in Wirklichkeit radikal-islamistische Vereinigung wird durch den Prediger Amadou Koufa geleitet.

In ihrem Namen bezieht sich diese angebliche »Befreiungsfront« auf ein untergegangenes Königreich im Raum Mopti, das im späten 19. Jahrhundert dem Vorrücken der französischen Kolonialeroberer widerstand. Mit historisch-ideologischer Folklore behauptet die dschihadistisch ausgerichtete Organisation, eine Wiederkehr der damaligen Widerstandsbewegung gegen eine fremde Eroberung darzustellen, wobei es sich um eine der heutigen Zeit entstammende, reaktionäre Bewegung handelt.

Dieser mit Motorradkriegern operierende Kombattantenvereinigung gelang es örtliche Konfliktthemen aufzugreifen. Peuls leben mehrheitlich als nomadische Viehzüchter oder Händler, Dogon eher als Ackerbauern, in den letzten Jahrzehnten auch als Touristenführer. In mehreren Orten der Region kam es jedoch, mutmaßlich im Zusammenhang mit dem Klimawandel, zu einer Verknappung der Trinkwasserressourcen. Reibereien zwischen durchziehenden Viehzüchtern und Landwirten spitzten sich zu. Dies ist kein linearer Prozess, vielerorts wurde das Wasserproblem vorübergehend gelöst – oder in die Zukunft verschoben –, indem wesentlich tiefere Brunnen gebohrt wurden. Das Aufflammen lokaler Konflikte nutzten die motorisierten Dschihadisten, indem sie sich als Rächer der Rechtgläubigen gegen ihre gottlosen Nachbarn in Szene setzten.

Der Zentralstaat steht dem weitgehend hilflos gegenüber, auch wenn die Verurteilung der Gewalttaten demonstrativ mit Auswechslung des Regierungskabinetts und flammenden Appellen unterstrichen wurde. Die Zivilbevölkerung, die den Staat immer dringlicher zum Handeln auffordert, hat wenig Handhabe gegen die wiederkehrende Gewalt.

Der Raum Mopti bildet dabei das zweite Krisenzentrum im Sahelstaat Mali, nachdem der Norden des Landes bereits seit spätestens 2012 zum Dauerkonfliktfeld wurde. Damals hatten drei miteinander rivalisierende, doch gemeinsam vorrückende Dschihadistengruppierungen – Ansar Dine, die aus dem Maghreb einsickernde »Al-Qaida im Land des islamischen Maghreb« (AQMI) sowie die stärker westafrikanisch geprägte Bewegung MUJAO – im Zusammenspiel mit einer auf ethnischer Basis operierenden, sezessionistischen Tuareg-Organisation (MNLA) die Nordhälfte Malis militärisch erobert. Nach dem Zerfall des Bündnisses ergriffen die Tuareg-Separatisten Ende Juni 2012 nach internen Kämpfen die Flucht vor ihren zeitweiligen Verbündeten. Die damalige MNLA-Führung floh in das Nachbarland Burkina Faso, bevor sie sich Frankreich, das ab Anfang 2013 militärisch eingriff, als Hilfstruppen in der Region gegen ihre vormaligen Bündnispartner andiente.

Die Präsenz ausländischer, insbesondere französischer Truppen im Land konnte die Sicherheit für die Bevölkerung im Land nicht erhöhen. Auch wenn die Dschihadisten und mit ihnen verbündete Banden den Norden des Landes seit 2013 nicht mehr »regieren«, bleiben sie außerhalb städtischer Zentren quasi omnipräsent, die Zahl von Gewalttaten hat in den letzten Jahren zu- und nicht abgenommen. Die gut 11.000 Soldaten zählende UN-Truppe Minusma, über deren Mandatsverlängerung am Donnerstag entschieden wurde, hat rund 200 Tote in ihren Reihen zu verzeichnen und ist der gefährlichste UN-Einsatz weltweit. Zu den Grundlagen, auf denen die Dschihadisten rekrutieren können, zählen ihre mutmaßlich aus den Golfstaaten bezogenen finanziellen Mittel – in einer von verbreiteter Armut geprägten Umgebung vermögen sie jungen Männern das Fünf- bis Sechsfache eines durchschnittlichen Monatseinkommens zu bieten –, aber auch das Argument, sie bekämpften die Arroganz der früheren Kolonialherren. Auch wenn ihr eigenes politisches Projekt stockreaktionär ausfällt: Dass ihnen französische Truppen gegenüber stehen, liefert ihnen ein treffliches Argument.