Gegen dritte Amtszeit

Tatiana Fernandez/dpa

In Santo Domingo, der Hauptstadt der Dominikanischen Republik, sind am Mittwoch (Ortszeit) Tausende gegen eine geplante Verfassungsreform auf die Straße gegangen. Vor dem Nationalkongress protestierte die Opposition gegen eine dritte Kandidatur des Präsidenten Danilo Medina. Bislang ist eine weitere Wiederwahl durch die Verfassung verboten. Schon am Montag war es laut dem Nachrichtenportal Nodal zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Einsatzkräften und Demonstrierenden gekommen, nachdem der Kongress abgeriegelt worden war. (jW)