Nach dem Absturz

THOMAS HAUMER/dpa Das war’s: Berlin Adlers Tory Cooper (M.) gestoppt von der Defense der Swarco Raiders Tirol, 18 Juni 2011

American Football war und ist hierzulande immer ein Exotensport geblieben. Gleichwohl gründeten bereits im Februar 1979 Fans des US-Nationalsports die Berliner Bären. Zwei Jahre später, nach einer Fusion, nannte sich der Verein Berlin Adler. Titelreich ist die Chronik: sechsmal deutscher Meister (1987, 1989, 1990, 1991, 2004, 2009), dreimal Europapokalsieger (2008, 2010, 2014). Allerdings ändert das nichts daran, dass die Adler seit dieser Saison erstmals in der Regionalliga Ost spielen, also drittklassig.

Derbytime hieß es am vergangenen Sonntag im Moabiter Poststadion: Adler Berlin gegen Spandau Bulldogs, die beiden Liga-Favoriten in ihrem Hinrundenmatch. Spöttelnd empfängt der Stadionsprecher die Spandauer: »Wir begrüßen unsere Gäste, die Spandau Bulldogs, die über die Havel nach Berlin gerudert sind.« Knapp 2.000 Zuschauer waren da, die Sympathien in etwa gleich verteilt, die Havelstädter vielleicht ein paar Dezibel lauter. Ein offener Schlagabtausch sollte es werden, eine nicklige Partie ohne Sieger wurde es: 36:36 (7:0, 7:19, 14:3, 8:14). Damit bleiben die Bulldogs wegen eines Sieges mehr vor den Adlern an der Tabellenspitze.

Für die Berlin Adler soll es wieder aufwärts gehen, dank Roman Motzkus, der seit Oktober 2018 Vizepräsident des Vereins ist. Der ehemalige Wide Receiver und Tight End der Adler will mit Hilfe eines Drei-Jahres-Plans den Neustart zum Erfolg: Kurzfristig geht es um den Aufstieg in die German Football League 2 (GFL2), mittelfristig um den in die GFL. »Richtige Derbys« soll es dann wieder geben gegen die Berlin Rebels, die den Adlern den Rang in der Stadt abgelaufen haben. Und der Ex-Topscorer dockt auch gleich an die Klubhistorie an, deshalb der Slogan auf den Patches der Adler-Shirts: »Honor the Past – Build the Future«. Immer das Spiel im Blick erklärt Motzkus im jW-Gespräch: »Klar, man kann Erfolg kaufen, aber irgendwann führt das zur Implosion.« Und Fehler aus der Vereinsvergangenheit wolle er nicht wiederholen. Schuldenfrei, das will er bis Jahresende mit den Adlern sein, sagt er, während sein Team den ersten Touchdown plus verwandeltem Zusatzkick erzielt.

Ein Selbstläufer wird der Aufstieg nicht, das hat auch das Derby gezeigt. Der Modus ist kompliziert: Sechs Regionalligen gibt es, die Regio Ost ist in zwei Gruppen untergliedert. In der Gruppe Nord der Adler kommen von sieben Teams fünf aus Berlin. Der Erstplazierte muss gegen den ersten der Südgruppe ran. Der Sieger spielt gegen die Regio-Meister aus dem Norden und Westen. Die beiden Besten steigen in die GFL2 auf.

»Urgestein« passt hervorragend zu Vereinsboss Stefan Mücke. Mehr als 300 Spiele absolvierte der Offensive Lineman für die Adler, im August 2008 war nach 24 Jahren Schluss. Die Knochen wollten nicht mehr. Mücke hat deutsche Footballgeschichte geschrieben: In den 80er, 90er Jahren und nach der Jahrtausendwende konnte er den German Bowl gewinnen. Seine Spielernummer, die 53, wird seither in keinem der Adler-Teams mehr vergeben – eine besondere Ehre.

In der Halbzeitpause, nach zwei Quartern, die Adler liegen zurück, gibt es etwas Zeit, mit Mücke zu sprechen. Welchen Einfluss cineastische Populärkultur haben kann, erfährt man durch ihn. Zum Football kam er über den Streifen »Sie nannten ihn Mücke« mit Bud Spencer. Der spielt dort einen abgehalfterten Exfootballprofi, der seine Truppe als Spielertrainer gegen US-GIs anführt. Der Innenraum der Radrennbahn Schöneberg, 2005 wurde sie abgerissen, war einst legendäre Adler-Spielstätte. Mücke erinnert sich wehmütig: »Dort hab’ ich meine Jugend verbracht.« War die Hütte ausverkauft, habe man sein eigenes Wort nicht verstanden, erzählt er bewegt. Und warum hat er nicht Rugby gespielt, ohne Panzer und Visier? »Ah, die rennen viel mehr.« Nein, härter sei Rugby aber nicht.

Zurück im Stadion, drittes Quarter. Wenn man Mücke beobachtet, ahnt man, wie explosiv er früher auf dem Platz gewesen sein muss. »No holding, fuck! Learn the game, bullshit!« schreit er aus dem VIP-Bereich in Richtung der Referees. Motzkus beruhigt ihn, mahnt fürsorglich: »Schone deine Nerven.«

Einer, der im Spiel auffällt, ist Emil Droßard, 19jähriges Adler-Eigengewächs. Motzkus schwärmt vom schmächtigen Runningback, der leichtfüßig, beinahe lasziv durch die Bulldogs-Abwehr sprintet. Und dabei kräftig kassiert. Im dritten und vierten Quarter hockt Droßard mehr auf der mobilen Physioliege am Spielfeldrand, als dass er aktiv eingreifen kann. »Mein Kopf hat nach einem Aufprall mächtig gebrummt und mein rechter Unterschenkel ist verdreht«, zählt er ungerührt nach Abpfiff seine Blessuren auf.

Wenige Sekunden vor Schluss nutzen die Bulldogs eine Roughing-the-Passer-Strafe gegen die Adler zum Touchdown mit Extrapunkt – Ausgleich und Endstand. Adler-Headcoach Daniel Kiffner meint dazu: »Der Quarterback der Bulldogs war nicht zu stoppen.« Und der feierte mit seinen Jungs das Remis demonstrativ vor der Haupttribüne, was Motzkus keineswegs entgehen sollte: »Da spürt man einen Stich.« Showdown ist am letzten Spieltag bei den Bulldogs. »Hoffentlich feiern wir dann bei ihnen auf dem Feld.«