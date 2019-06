Amnesty kritisiert Haft für Kavala in Türkei

Istanbul. Menschenrechtler haben die Fortsetzung der Untersuchungshaft für den türkischen Intellektuellen Osman Kavala scharf kritisiert. »Es ist unfassbar, dass die Inhaftierung fortgesetzt wird, ohne dass konkrete Beweise vorgelegt wurden«, schrieb die Organisation Amnesty International am Mittwoch auf Twitter. Kavala wird unter anderem versuchter Umsturz der Regierung im Zusammenhang mit den regierungskritischen Gezi-Protesten von 2013 vorgeworfen, er sitzt seit mehr als anderthalb Jahren in Untersuchungshaft. Das Gericht am Hochsicherheitsgefängnis Silivri hatte am Dienstag im am Montag eröffneten Prozess gegen Kavala und 15 weitere Aktivisten die Entlassung des Intellektuellen abgelehnt. (dpa/jW)