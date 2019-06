Neue Regierung in Dänemark steht

Kopenhagen. Drei Wochen nach der Parlamentswahl in Dänemark hat die designierte sozialdemokratische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen eine Regierungsvereinbarung mit drei anderen linken Kleinparteien erzielt. »Wir sind jetzt am Ziel angelangt«, sagte Frederiksen in der Nacht zum Mittwoch in Kopenhagen. Eine »neue Mehrheit« werde nun die Hoffnungen der Dänen in die Tat umsetzen. Die 41jährige Sozialdemokratin wird eine Minderheitsregierung führen. (AFP/jW)