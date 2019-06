Post gibt Paketgeschäft in Österreich auf

Bonn. Ab 1. August stellt die Österreichische Post wieder Pakete der Deutschen zu. Die Österreichische Post übernimmt drei Logistikzentren und zehn Zustelldepots in dem Alpenland, welche bisher von den Deutschen betrieben wurden. Ein Großteil der deutschen Tochterfirma mit zuletzt 220 Mitarbeitern wechselt zum österreichischen Platzhirschen. Seit 2015 sortierten die Bonner dort selbst Pakete, die aus Deutschland kamen. Subunternehmer übernahmen die Zustellung. Das aber hätte sich nicht gelohnt.

Unterdessen habe sich der Paketboom in Deutschland im vergangenen Jahr fortgesetzt. Es seien 3,52 Milliarden Sendungen verschickt worden und damit fast fünf Prozent mehr als ein Jahr zuvor, teilte der Bundesverband Paket & Expresslogistik (BIEK) am Mittwoch in Berlin mit. (dpa/jW)