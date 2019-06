UNO will mehr Macht nach Chaschukdschi-Mord

Genf. Nach der Ermordung des saudischen Regimekritikers Dschamal Chaschukdschi (Kashoggi) hat eine Menschenrechtsexpertin in Genf mehr Macht für die Vereinten Nationen gefordert, damit sie solche Fälle strafrechtlich untersuchen kann. Die UN-Mitgliedsländer könnten etwa eine ständige Einheit schaffen, die Ermittlungen aufnehmen kann, wenn Aktivisten oder Menschenrechtsverteidiger verschwinden oder ermordet werden, sagte Agnès Callamard, UN-Sonderberichterstatterin für außergerichtliche, standrechtliche oder willkürliche Hinrichtungen, am Mittwoch vor dem UN-Menschenrechtsrat in Genf. (dpa/jW)