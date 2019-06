Kampf um Freiheit

Eraldo Peres/AP/dpa

Brasiliens früherer Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva ist mit zwei Anträgen auf eine Freilassung aus dem Gefängnis gescheitert. Der Oberste Gerichtshof des Landes lehnte am Dienstag (Ortszeit) beide Anträge des wegen Korruptionsvorwürfen verurteilten linken Politikers ab. Die Verteidigung hatte sich auf Enthüllungen der Plattform The Intercept gestützt. Diese legen einen politischen Hintergrund der Verurteilung Lulas nahe. Vor dem Gericht in Brasília gab es Proteste gegen die Entscheidung. (AFP/jW)