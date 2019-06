Haußmann, Andersen-Nexö

Christoph Soeder/dpa Kann sehr sicher in Klischeekisten greifen: Leander Haußmann (jetzt 60)

Leander Haußmann ist ein kleiner Provokateur, bekannt für seine bissigen Bonmots in der Boulevardpresse. Die DDR, der er nichts Gutes nachsagen mag, hätte bei den Olympischen Spielen der Diktaturen nicht einmal Bronze errungen, meinte er einmal. So etwas hört ein Herr Knabe ungern. Haußmann, der heute 60 wird, stammt aus einer Künstlerfamilie. Seine Großmutter war mal mit Hermann Hesse verheiratet, der Großvater brachte es vom Karl-May-Darsteller der Ufa zum Brecht-Schauspieler am Berliner Ensemble, und Leander Haußmanns Vater Ezard Haußmann gehörte seit 1958 zum festen Inventar bei Bühne, Fernsehen und Film der DDR. Leander Haußmann spielte nach seinem Schauspielstudium 1986 an verschiedenen Provinzbühnen. In Parchim und Weimar fing er an mit der Regiearbeit, wurde in den 90er Jahren ein erfolgreicher Bühnenregisseur, von 1995 bis 2000 war er Intendant in Bochum.

Haußmanns erster Kinofilm nach Thomas Brussigs Roman »Sonnenallee« startete 1999 am 50. Jahrestag der DDR und machte Haußmann zu einem neuen Shooting-Star der Filmregie. Als Schauspieler verdingt er sich nur noch selten, aber in seinen Regiearbeiten spielt das Leben in der DDR, wenn auch grotesk verfremdet, immer wieder eine Rolle. Sein Stück »Staatssicherheitstheater«, das vor einigen Monaten an der Volksbühne uraufgeführt wurde, will er im Herbst verfilmen. Bei seinem Bild der Stasi greift er augenzwinkernd in die Klischeekiste und zeigt ansonsten, dass die Genossen auch Menschen waren.

Martin Andersen-Nexö, der große DDR-Däne aus Kopenhagen, wurde vor genau 150 Jahren geboren. Als der Sohn des Steinhauers Martin Andersen mit zehn Jahren nach Nexö auf Bornholm zog, fand er hier den Namenszusatz, der ihn in der Weltliteratur einmalig machen sollte. Ursprünglich war er Journalist und Lehrer, aber wegen einer Tuberkuloseerkrankung reiste er zur Heilung in verschiedene Länder, auch nach Deutschland. Hier weitete sich sein Horizont. Als sozialistisch orientierter Autor schrieb er sozialkritische Erzählungen und Romane. Er verknüpfte gekonnt aufklärerische Agitation mit lebensprallem Hmanismus – und traf den Nerv der Zeit.

1920 war Andersen-Nexö einer der Mitbegründer der Kommunistischen Partei Dänemarks. Da hatte er sein Hauptwerk, den vierteiligen Roman »Pelle der Eroberer«, schon geschrieben. Weitere Romane folgten, von denen »Ditte Menschenkind« eine ähnlich große Wirkung hatte. Im Zuge der deutschen Besetzung Dänemarks wurde der Autor verhaftet, konnte in die Sowjetunion fliehen und ließ sich nach dem Krieg, nach einer Reise durch die DDR, im Dresdener Stadtteil Weißer Hirsch nieder, wo er 1954 hochgeehrt starb. Sein Frühwerk »Der Lotterieschwede« verfilmte die Defa mit Erwin Geschonneck, auch sein berühmter Stoff »Pelle der Eroberer« erlebte hier 1985 eine Fernsehadaption. Erinnert wird an Martin Andersen-Nexö bis heute, aber es kommt natürlich darauf an, ihn auch zu lesen!