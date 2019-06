Sparkassen bald mit Apple Pay

Frankfurt am Main. Schlechte Nachricht für Smartphonevermeider: Der Bezahldienst der Firma Apple könnte in absehbarer Zeit auch für Sparkassen-Kunden in Deutschland »nutzbar« werden. Ein Sprecher des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) verwies am Dienstag auf Nachfrage auf »sehr positive Gespräche« mit dem US-Konzernriesen.

Ziel sei, den Kunden der öffentlich-rechtlichen Institute »noch in diesem Jahr« die Apple Pay genannte Anwendung anzubieten. Nach Einschätzung des Fachportals heise.de bahnt sich ein Start des I-Phone-Bezahldienstes bei den 384 Sparkassen im Herbst an. (dpa/jW)