Commerzbank begibt Anleihe für Krisenfall

Frankfurt am Main. Die angeschlagene Commerzbank will ihre Kapitalausstattung durch die Begebung einer sogenannten Nachranganleihe stärken. Diese »Coco-Anleihe« soll ein Volumen von mindestens 500 Millionen US-Dollar (439 Millionen Euro) haben, wie der Finanzkonzern am Dienstag mitteilte. Aktien des Instituts fielen nach dem Handelsstart um einen Prozentpunkt.

»Coco-Anleihen« gelten als eine Art Notfalleigenkapital unter besonderen Bedingungen. Falls die Kapitalquoten zu stark fallen, können bei solchen Anleihen etwa die Zinszahlungen ausgesetzt werden. Außerdem kann im Fall einer Krise eine Umwandlung in Aktien oder sogar ein Totalverlust erfolgen. (dpa/jW)