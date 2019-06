Schneller »Strom tanken«

Soeren Stache/dpa Pool/dpa So sollte sie 2013 aussehen, die Ladestation für E-Autos. Heute sind die Unternehmen etwas weiter, aber genug Stationen gibt es weiterhin nicht

Die Bundesregierung setzt auf einen Wandel der Autobranche zu saubereren Antrieben. Deutschland müsse »in mehreren Disziplinen Weltmeister werden«, verkündete Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Montag abend auf Twitter – vor einer Gesprächsrunde der Koalition mit Managern und Gewerkschaftern im Kanzleramt, die von übereifrigen Medienvertretern zuvor als »Autogipfel« bezeichnet worden war. Dies gelte für Elektromobilität, Wasserstoffantriebe und alternative Kraftstoffe.

Zu dem Treffen bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatten sich unter anderem VW-Chef Herbert Diess und BMW-Chef Harald Krüger eingefunden. Beschlüsse waren nicht beabsichtigt, wie schon zuvor bekanntgegeben worden war. Umweltschützer, IG Metall und die Autobranche mahnten aber baldige Weichenstellungen an. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) machte klar, dass angesichts eines deutlich wachsenden Angebots an E-Fahrzeugen das Netz der »Stromtankstellen« ausgebaut werden müsse. »Nur wenn Ladeinfrastruktur sehr bald sichtbar, flächendeckend und komfortabel verfügbar ist, kann sich der gewünschte Erfolg einstellen«, hatte VDA-Präsident Bernhard Mattes im Handelsblatt geschrieben.

Die Koalition hatte im März regelmäßige Spitzentreffen angekündigt, um die Autobranche mit mehr als 800.000 Beschäftigten für die Zukunft zu rüsten. Ziel einer »Konzertierten Aktion Mobilität« soll sein, den politischen Handlungsbedarf zu bestimmen. Hintergrund sind tiefgreifende Veränderungen zu neuen Antrieben etwa mit Batterien, Wasserstoff oder synthetischen Kraftstoffen. Zugleich kommen zusehends computergesteuerte Fahrzeuge in den Blick. Dies hat alles auch Folgen für die Arbeitswelt und die Beschäftigungslage.

Die FDP warnte indes vor weitreichenden staatlichen Eingriffen. »Auch wenn es in Deutschland gewiss nicht unüblich ist, Innovationen mit öffentlichen Mitteln zu unterstützen, kann es nicht sein, dass es am Ende die Steuerzahler sind, die für unternehmerische Entscheidungen zur Kasse gebeten werden«, sagte FDP-Fraktionsvize Frank Sitta. Die Linke-Verkehrspolitikerin Ingrid Remmers kritisierte die Einladung an die Branche. »Solange die Autohersteller den Dieselskandal nicht richtig aufarbeiten, müssen die Türen zum Kanzleramt für sie verschlossen bleiben.«

Schelte für das Treffen kam am Dienstag vom baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne). Der warf dem Bund schwere Versäumnisse in der Verkehrspolitik vor. »Es ist schwer erträglich«, sagte er am Dienstag in Stuttgart mit Blick auf die Politik von Kanzlerin Merkel. Er habe sich bereits beim »Dieselgipfel« über die mangelnde Professionalität der Vorbereitung gewundert. Der Politiker kritisierte, dass man zu lange über Altlasten rede und nicht in einen Arbeitsprozess komme, um die drängenden Fragen der Zukunft zu klären.

Der Gipfel am Montag abend habe keine Ergebnisse gebracht, sagte Kretschmann. Er habe die Formulierung von Regierungssprecher Steffen Seibert gelesen, dass es sich dabei um einen Einstieg in einen Gesprächsprozess handeln soll. »Ich dachte, mir fällt echt die Zeitung aus der Hand.« (dpa/jW)