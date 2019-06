Kriegsspiele stoppen

Christophe Gateau/dpa Wrackteile eines Eurofighters landeten auf der Spielwiese eines Kindergartens in Nossentiner Hütte, 25. Juni 2019

Tödliches Ende einer Kriegsübung: Nach dem Absturz zweier Eurofighter-Kampfflugzeuge am Montag fordert die Linke ein Ende der Militärflüge über Mecklenburg-Vorpommern. Der Unfall in der Ferienregion an der Müritz habe gezeigt, dass sie Bewohner und Touristen bedrohen. »Die Tiefflüge stellen eine Gefahr für Menschen sowie eine Belastung für die Umwelt dar«, sagte Peter Ritter, parlamentarischer Geschäftsführer der Linke-Fraktion im Schweriner Landtag, am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Tobias Pflüger, verteidigungspolitischer Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, mahnte: »Mit Tiefflügen vor allem über bevölkertem Gebiet muss endlich Schluss sein.«

Der Kritik schlossen sich Kommunalpolitiker der betroffenen Region an. »Viele Touristen haben kein Verständnis dafür, dass ausgerechnet rings um die Müritz solche Tiefflüge geübt werden, sagte Norbert Möller (SPD), Bürgermeister von Waren an der Müritz, der Nachrichtenagentur dpa. Es sei zu prüfen, ob dies nötig sei, verlangte er. Die Ortsvorsteherin von Silz und Nossentin, Almuth Köhler (CDU), sieht ebenfalls eine Gefahr. So sei etwa der Campingplatz nahe ihres Ortes gerade voll belegt, so Köhler.

In unmittelbarer Umgebung der Dörfer Nossentin und Nossentiner Hütte waren die Maschinen vom Luftwaffengeschwader 73 »Steinhoff« abgestürzt. Ein Pilot konnte sich retten, wurde verletzt aus einem Baum befreit und befindet sich laut Bundeswehr nicht in Lebensgefahr. Der zweite Pilot überlebte den Absturz nicht. Gestartet waren die Eurofighter vom Militärstützpunkt auf dem Flughafen Rostock-Laage. Von dort starten nach Angaben der Bundeswehr etwa 20 mal pro Tag Eurofighter zu Übungszwecken.

Die Trümmer der Unglücksjets waren unweit von Häusern und Gärten eingeschlagen und teilweise in Flammen aufgegangen. Laut Ostsee-Zeitung wurden ein Wrackstück sowie Leichenteile des getöteten Piloten in der Nähe eines Kindergartenspielplatzes gefunden.

Ursache des Unglücks soll ein Zusammenprall der Kampfjets gewesen sein. Genaueres gab die Bundeswehr, die in eigener Sache ermittelt, noch nicht bekannt; Spekulationen über technische Mängel wies das Bundesverteidigungsministerium zurück. Am Montag hatte Ministerin Ursula von der Leyen (CDU) den Unglücksort besucht und »Trauer« bekundet. Der CDU-Abgeordnete Henning Otte verteidigte indes die Tiefflüge über der Schweriner Seenplatte. »Die Bundeswehr muss dort üben, wo sie im Bedarfsfall auch verteidigt«, sagte er am Dienstag im Deutschlandfunk. Dies sei »notwendig, um fit zu sein für den Einsatz, auch um Verteidigung glaubhaft abzubilden«, so Otte. Für die Forderung des Linke-Politikers Ritter – und damit auch seiner Parteikollegin Köhler – habe er kein Verständnis.

Der Unfall ist nicht der erste im Zusammenhang mit Eurofightern. 2014 kollidierte im Sauerland eine Militärmaschine mit einem zivilen Jet. Der Bundeswehrpilot konnte sich retten, die zweiköpfige Besatzung des anderen Flugzeuges starb. Im Sommer 2007 konnte ein Militärpilot einen Zusammenstoß mit dem Tower des Fliegerhorsts Neuburg in letzter Sekunde abwenden. In Spanien kam es 2010, 2014 und 2017 zu ähnlichen Unfällen mit Todesopfern, ein weiterer ereignete sich 2017 in Italien. Über Estland feuerte 2018 ein spanischer Kampfjet während einer NATO-Übung versehentlich eine Rakete ab.