Ökonomie statt Humanität

Robert Michael/dpa Gesundheit ist keine Ware. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) umringt von Demonstranten in Dresden (6.3.2019)

In den Krankenhäusern gibt es »zwei entgegengesetzte Strömungen«, diagnostiziert Robin Mohan einleitend in seiner Doktorarbeit zur »Ökonomisierung des Krankenhauses«: Einerseits werden sie »allgemein als Orte adressiert, in denen das Wohl der Patienten und die Qualität ihrer Versorgung oberste Maxime des Denkens und Handelns sein sollte«. Andererseits gelte es in den öffentlichen Debatten »als selbstverständlich, dass – unter neoliberaler Ägide – eine ›Ökonomisierung‹ der Gesundheitsversorgung stattgefunden hat und die Krankenhäuser sich zunehmend ökonomischem Druck sowie Marktzwängen und Privatisierungstendenzen ausgesetzt sehen«. Die Studie untersucht, wie sich dieser Widerspruch zwischen humanistischen Anspruch und »Marktzwängen« im Handeln von Pflegekräften niederschlägt.

Im theoretischen Teil der an der Frankfurter Goethe-Universität eingereichten Arbeit diskutiert Mohan zunächst den Begriff der »Ökonomisierung« und nimmt dabei Bezug auf Marx’ Unterscheidung zwischen Gebrauchs- und Tauschwert. Er kommt zu dem Schluss, von Ökonomisierung könne »dann die Rede sein, wenn die (feldspezifischen) Bewegungsformen des Widerspruchs von Gebrauchswert und Tauschwert sich zugunsten der Tauschwertseite verändern, sich Tauschwertorientierungen gegenüber Gebrauchswertorientierungen verselbständigen«. Im empirischen Teil untersucht Mohan, der aktuell als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Darmstadt tätig ist, inwiefern sich diese Verschiebung in Richtung ökonomischer Ziele auf den pflegerischen Alltag im Krankenhaus auswirkt.

Auf der Basis von Interviews mit Pflegekräften kommt er zu dem Schluss, dass die Ökonomisierung spürbare Folgen für den Pflegealltag hat. Zum einen, indem sie hohen Zeitdruck und die Zunahme patientenferner Aufgaben bewirkt. Das führt dazu, dass der Anspruch auf eine fürsorgliche Nähe zum Patienten nicht in zufriedenstellendem Maße umgesetzt werden kann. »Darüber hinaus erzeugt der ökonomische Druck die Tendenz, Patienten daraufhin zu beobachten, ob sie (…) als Mittel zum Zweck der Erlösgenerierung dienen können«. Das heißt: Auch Pflegekräfte haben – wenn auch weniger stark als Ärzte – oftmals im Blick, welche Leistungen die Klinik mit den Krankenkassen abrechnen kann. Die »ökonomische Existenzsicherung ihres Krankenhauses« sei, so Mohan, »für die Pflegekräfte zu einem neuen sinnvollen Gesamtprojekt avanciert, das sich neben dem gebrauchswertorientierten Gesamtprojekt der Krankenversorgung als Parallelagenda etabliert hat«.

Doch es gibt auch Gegenwehr. So beschreibt der Soziologe es als »widerständige Praxis, wenn Pflegende die Gebrauchswertdimension ihrer Arbeit hochhalten, sich für ihre Patienten Zeit nehmen, sich nicht durch das Abrechnungssystem irritieren lassen und die Dokumentation nachrangig behandeln, also Kernelementen des pflegerischen Ethos folgen«. Die Folgen dieser Widerständigkeit sind allerdings zweischneidig, denn: »Trotz der sich verschärfenden Bedingungen der Krankenhauspflege wird so ein gewisses Maß an ›Humanität‹ aufrechterhalten, das es Akteuren in der gesundheitspolitischen Arena erlaubt, die Reform des Finanzierungssystems als Erfolgsgeschichte zu präsentieren. Der individuelle und alltägliche Widerstand gegen die Inhumanität gerät so objektiv in Komplizenschaft mit dem Inhumanen. Die Pflegenden zahlen dafür allzuoft mit ihrer eigenen Gesundheit.«

In der Tat wirkt die Bereitschaft von Pflegekräften, außerhalb des Dienstplans einzuspringen, unbezahlte Pausen durchzuarbeiten und Überstunden zu machen, systemstabilisierend. Würden die Pflegekräfte nicht ständig über ihre Grenzen gehen, wäre das System Krankenhaus schon längst zusammengebrochen. Von den Klinikbetreibern wird diese Haltung gnadenlos ausgenutzt.

Welche Alternativen haben die Pflegekräfte dazu? Laut Mohan können sie ein »Lohnarbeitsbewusstsein« entwickeln, das »die Funktion einer Stoppregel« hat: »Der Anspruch, gute Arbeit zu leisten, wird nicht aufgegeben, er soll nur nicht um den Preis der Selbstaufgabe und des eigenen gesundheitlichen Ruins verwirklicht werden; die Sorge um andere soll in Balance mit der Sorge um sich selbst stehen – man lehnt es ab, sich für die Konsequenzen der Versäumnisse der Krankenhausleitung und der Politik insgesamt verantwortlich zu fühlen und sie aufopferungsvoll zu kompensieren.« Doch Mohan selbst gibt zu bedenken, dass die individuelle Weigerung zum Beispiel außerplanmäßig einzuspringen, »durchaus in Konflikt geraten (kann) mit Solidaritätsnormen, die im Pflegeteam vorherrschen«.

Der nächste Schritt, den Mohan in seiner Arbeit leider nicht in den Blick nimmt, wäre die Kollektivierung von Widerständigkeit im Krankenhaus. In seinem »Ausblick« stellt er fest, »dass sich seit einigen Jahren in neuer Weise ein kollektiver Organisierungs- und Streikprozess in der Krankenhauspflege öffentlichkeitswirksam artikuliert, der vor allem um das Thema der Entlastung und Personalbemessung kreist«. Damit wäre das Thema weiterer sinnvoller Forschungsprojekte in diesem Bereich schon benannt.