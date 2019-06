Made in Cambodia

Ym Yik/epa/dpa Fertigung bei Foxconn in Shenzen: Konzern will wegen US-Drucks Teile der Produktion nach Vietnam auslagern

Die Hafenstadt Sihanoukville gehört nicht nur in Sachen Tourismus zu den Boomzentren Kambodschas. Die nach einem früheren König benannte Stadt ist auch eine in Kooperation mit China eingerichtete Sonderwirtschaftszone. Dort ansässige Firmen haben in den vergangenen Tagen unverhofft behördlichen Besuch aus der Hauptstadt Phnom Penh erhalten. Der Grund: Die kambodschanische Regierung will Hinweisen nachgehen, dass Sihanoukville eine Drehscheibe für Umetikettierungen sei. Angeblich versuchen Konzerne aus der Volksrepublik, über ihre kambodschanischen Niederlassungen und Töchter die von US-Präsident Donald Trump verhängten Sonderzölle auf etliche chinesische Waren zu umgehen. Derzeit laufen Prüfungen durch das Handelsministerium, bestätigte dessen Sprecher Seang Thay am vergangenen Donnerstag der Tageszeitung Phnom Penh Post.

Es war die US-Botschaft in Phnom Penh, die vor einigen Tagen den Anstoß gab. Demnach haben US-Behörden – ganz im Stile eines Imperiums – bereits Strafmaßnahmen gegen einzelne Firmen verhängt. Eine entsprechende Bestätigung gab Botschaftssprecher Arend Zwartjes bereits am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters und tags darauf gegenüber der Phnom Penh Post.

Daraufhin ergingen sich die lokal zuständigen Behörden in Aktionismus – alle wollten jeden Anschein vermeiden, illegale Umtriebe stillschweigend zu dulden. Publik wurde indes bisher weder, um welche Waren und Unternehmen es geht, noch, um welche Produktmengen und deren Wertumfang. Vertreter des Handelsministeriums machten deutlich, dass die Sache für sie keine Lappalie wäre. Ertappten Firmen drohe in diesem Fall der Entzug der Handelslizenz im Gastland.

Dass es gezielte Versuche gibt, die hohen US-Zusatzzölle zu umgehen, ist ein offenes Geheimnis. Auch hierbei war es die Phnom Penh Post, die bereits im November 2018 für die ersten neun Monate des vergangenen Jahres einen Anstieg der kambodschanischen Exporte in die USA um 27 Prozent auf 2,86 Milliarden Dollar (2,53 Milliarden Euro) vermeldete. Diese Zahlen ließen aufmerken. Und als die Khmer Times am 12. März mit den Angaben für das ganze Jahr 2018 nachschob, wonach es nun 3,82 Milliarden statt der 3,07 Milliarden Dollar von 2017 waren (also ein Anwachsen um etwa ein Viertel), wurden viele stutzig. Denn beim Blick auf den deutlich angestiegenem Handelsumsatz zwischen beiden Ländern fiel auf, dass die Einfuhren von US-Waren im Gegenzug nur um etwa elf Prozent zugenommen hatten.

Chinesische Waren wurden so offenbar als »Made in Cambodia« verkauft. Es wäre für die Chinesen ein Geschäftsmodell, um Trumps vermeintliche »Strafaktion Sonderzölle« geschickt zu umschiffen. Kambodscha steht weder als einziges noch als wichtigstes Land unter US-Verdacht. Besonders Vietnam gilt als der neue große Spieler der Region – sowohl aus Sicht Beijings als auch aus der Washingtons. Auch hier gibt es Hinweise auf derlei »Exportaktivitäten«. Kambodschas Nachbarland profitiert von dem Handelskonflikt der beiden Wirtschaftsgiganten sogar direkt, denn seit der zweiten Hälfte 2018 drängen chinesische Firmen aufgrund der in China von zehn auf 25 Prozentpunkte angehobenen Steuern auf eine Verlagerung ihrer Produktion nach Vietnam. Am Dienstag meldete der Apple-Zulieferer Foxconn, eines der weltgrößten Industrieunternehmen mit Konzernsitz in Taiwan, er werde Teile seiner Produktion in das südliche Nachbarland auslagern. In Vietnam, das seit Jahren das robusteste Wirtschaftswachstum der ganzen Region vorweist, treibt diese Tendenz den Boom weiter an. So sind im Vorjahr die ausländischen Direktinvestitionen vor allem durch chinesische Konzerne erneut deutlich gestiegen. Bereits im Oktober kündigte Goer Tek, Produzent der kabellosen Minikopfhörer »Airpods« von Apple, an, seine Fertigung nach Vietnam verlagern zu wollen.

Noch ist nicht klar, wie stark Vietnam davon tatsächlich profitieren kann. Wesentlich hänge das davon ab, welchen Mehrwert die so erzeugten Waren im Land tatsächlich schaffen würden, wurde Pham Chi Lan im November von der Hongkonger South China Morning Post zitiert. Die Wirtschaftsexpertin, die zehn Jahre als Wirtschaftsberaterin der früheren Regierungschefs Phan Van Khai und Vo Van Kiet tätig war, zieht einen Vergleich zwischen Südkoreas Samsung-Konzern, der bereits jetzt einen Großteil seiner Smartphones in Vietnam zusammenbauen lasse, und den Textilfirmen aus dem Billigsektor, die neuerdings aus China ins südliche Nachbarland drängten. Zwar steigen in Vietnam nachweislich auch die Löhne, die aber noch immer um die Hälfte unter denen der chinesischen Arbeiter in den dortigen Zentren liegen. Nachhaltig sei all dieses Wachstum nicht, wenn in naher Zukunft vielleicht auch Vietnam selbst von Strafmaßnahmen der USA mittels der von Trump geschwungenen Zollkeule bedroht sei.