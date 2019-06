Kemal Aslan/REUTERS Unterstützer des Oppositionskandidaten Ekrem Imamoglu am Sonntag in Istanbul

Die hauchdünne Niederlage der AKP bei den Lokalwahlen vom März in Istanbul wurde am Sonntag zu einer vernichtenden. Der minimale Stimmenunterschied von ca. 13.700 zwischen dem Oppositionskandidaten Ekrem Imamoglu von der CHP und dem ehemaligen Premierminister und Regimekandidaten Binali Yildirim sprang auf 806.000. Aus einem Verhältnis von 48,8 zu 48,6 Prozent wurde eines von 54,21 zu 44,99 Prozent. Yildirim verlor in ausnahmslos allen Bezirken Istanbuls an Stimmen.

Bei den Lokalwahlen am 31. März hatte das regierende Bündnis von AKP und MHP (Volksallianz) fast alle Großstädte an die Opposition verloren. Die Kontrolle über die Stadtverwaltungen sind in der Türkei wichtig, es geht um große ökonomische Ressourcen. Noch wichtiger aber: Die damaligen Lokalwahlen waren eine Art inoffizielles Referendum über das AKP-MHP-Regime. Und Istanbul genießt einen Sonderstatus.

Präsident Recep Tayyip Erdogan, der selbst als Oberbürgermeister der Stadt an die Spitze der nationalen Politik gelangte, weiß das. »Wer Istanbul gewinnt, gewinnt auch die Türkei«, hatte er immer wieder gesagt. Die Niederlage Ende März wurde nicht akzeptiert und in einem von der Obersten Wahlbehörde ausgeführten Putsch annulliert.

Das jetzige Resultat ist jedoch so vernichtend, dass die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu es sehr spät verkündete – zeitgleich mit der kurzen Rede Yildirims, in der dieser seine Niederlage anerkannte. MHP-Führer Devlet Bahceli und Erdogan stellten sich erst gar nicht den Medien, sie gaben nur kurze Stellungnahmen über den Kurzbotschaftendienst Twitter ab. Den Regierungsmedien hatte es die Sprache verschlagen, auf den Straßen Istanbuls begann eine große Party.

Erdogan galt lange als unbesiegbar, und verlor er doch, dann verwandelte er die Niederlage letztlich noch in einen Sieg – mit welchen Methoden auch immer. Aber diesmal half es nichts. Zunächst ließ er Yildirim den Vortritt. Der versuchte ein positives Image zu schaffen und sich als Demokrat zu gerieren. Aber kein Zuckerbrot ohne Peitsche, die Rolle des »Bad Cop« übernahm Innenminister Süleyman Soylu.

In der Woche vor der Wahl stieg Erdogan selbst wieder in den Ring. Vielleicht dachte er, doch noch etwas retten zu können. Er drohte unter anderem mit rechtlichen Maßnahmen gegen Imamoglu und versuchte, durch eine kurze Botschaft des PKK-Gründers Abdullah Öcalan, die kurdischen Wähler zu beeinflussen. Vor allem letzteres war bemerkenswert. Der türkische Präsident redete sogar einen Konflikt in der kurdischen Bewegung herbei. Regierungsmedien ärgerten sich über die linke HDP, die die angebliche Anweisung Öcalans, unparteiisch zu bleiben (d. h. nicht zu wählen), ignoriert und ihre Basis dazu aufgerufen hatte, gegen das AKP-MHP-Regime zu stimmen.

Es gehört zu den Absurditäten dieser Wahl, dass Erdogan Öcalan verteidigte und der Chef der sich über Rassismus gegenüber Kurden definierenden faschistischen MHP diesen nahelegte, auf den PKK-Gründer zu hören. Dass dies nicht aufgehen würde, war zu erwarten – im Gegenteil dürfte es Teile des nationalistischen Lagers eher noch verwirrt haben. Die kurdische Bewegung hat dabei einmal mehr ihre Stärke gezeigt und verdeutlicht, dass gegenwärtig in der Türkei keine Politik ohne sie gemacht werden kann.

Der Sieg der Opposition ist aber vor allem auch ein Sieg der Volkskräfte, die sich in den vergangenen Jahren allen Repressionen und Tricksereien widersetzten. Es hängt in erster Linie mit der Schwäche der organisierten Linken zusammen, dass sich dies durch Unterstützung des moderaten Imamoglu ausdrückt. Der strebt keine radikale Systemänderung an, sondern eine Restauration der Institutionen der Republik Türkei, auch gemäß der Wünsche des internationalen Kapitals.

Es kann durchaus sein, dass sich die Krise des Regimes vertieft und bald vorgezogene Wahlen anstehen. Das würde neue Möglichkeiten für alle gesellschaftlichen Akteure bieten. Die Wahlen in Istanbul sind daher noch nicht die Rückkehr der Demokratie, wie das in einigen Medien kolportiert wird, aber sie könnten einen echten Demokratisierungsprozess einleiten.