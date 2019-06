Bahn gelobt Besserung

Holger Hollemann/dpa Modern, aber sanierungsbedürftig: ICE-Strecke Göttingen-Hannover wird derzeit renoviert

Die Bahn macht wieder einmal »mobil«. Dieser Tage stellte der Konzernvorstand dem Aufsichtsrat eine neue Strategie vor, mit der man »die Zahl der Kunden verdoppeln und Deutschland beim Klimaschutz entscheidend voranbringen« wolle, so die vollmundige Ankündigung von Vorstandschef Richard Lutz. Er mahnte einen »gemeinsamen Kraftakt von Bahn, Branche und Politik« an.

Kern des Zehn-Punkte-Programms sind deutliche Zuwächse in den Sparten Fernverkehr, Nahverkehr und Güterverkehr, ein drastischer Ausbau des Streckennetzes und der Bahnhofskapazitäten, die weitere Digitalisierung des Bahnbetriebs und die Einstellung von 100.000 Beschäftigten. Viele dieser Vorhaben laufen darauf hinaus, die unter dem Zwang einer positiven Börsenstory vorgegebenen Kürzungen der zurückliegenden 25 Jahre mit großem Aufwand wieder rückgängig zu machen.

Bei genauer Betrachtung steht der Vorstand des Staatsunternehmens Deutsche Bahn AG (DB) sich mit seinen Zielen selbst im Wege. So warnen Kritiker, dass das strittige Bahnhofs- und Immobilienprojekt »Stuttgart 21« das angestrebte neue System besser abgestimmter Umsteigeverbindungen mit der Bezeichnung »Deutschland-Takt« ausbremse. »Solche kontraproduktiven und aufgezwungenen Großprojekte behindern die Netzentwicklung zusätzlich«, so Bernhard Knierim vom privatisierungskritischen Bündnis »Bahn für alle«.

Er fordert, die DB wieder als gemeinnütziges Unternehmen zu organisieren, etwa in der Rechtsform einer Anstalt öffentlichen Rechts (AöR). Ziel müsse sein, »einen sicheren, zuverlässigen und bezahlbaren Verkehr für alle Menschen anzubieten, statt scheinbare Gewinne auszuweisen«. Nur eine gut funktionierende Bahn könne »immer mehr Menschen vom Umstieg überzeugen und damit einen wichtigen Beitrag gegen den Klimawandel leisten«, so Knierim.

Doch bis dahin ist es ein langer Weg. Zudem ist es nicht neu, dass sich politische Entscheidungsträger sehr gerne publikumswirksam über negative Folgen ihres eigenen Handelns empören. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bildet da keine Ausnahme. »Es ist ein Problem, dass Bahnfahren teurer ist als Fliegen. Das kann nicht richtig sein«, erzählte sie vor gut einer Woche in einem Gespräch mit Schülern im niedersächsischen Goslar. Angesichts massenhafter Klimaproteste dürften solche Worte in vielen Ohren gut klingen. Zumal der Verkehr beim Erreichen der Klimaziele hoffnungslos hinterherhinkt.

Bei näherer Betrachtung fällt dann auf, dass die einstige Bundesumweltministerin (1994–1998) im Kabinett von Helmut Kohl, die seit 2005 selbst Regierungschefin ist, die beschriebene Misere federführend mitverursacht hat. Seit Jahrzehnten wird der umweltfreundliche und im Vergleich der Verkehrsträger sehr sichere Schienenverkehr von der Regierungspolitik unter dem Druck der Straßen- und Luftverkehrslobby systematisch benachteiligt. Politiker rollen auf allen Ebenen von der EU bis in die Kommunen Billigfliegern wie Ryanair den roten Teppich aus. Die Lkw-Kolonnen auf den Autobahnen werden immer länger. Mit der Fernbusliberalisierung 2011 wurde dank prekärer Arbeitsbedingungen eine neue Billigkonkurrenz gegen die Bahn geschaffen.

Gleichzeitig hat die DB, in der 1994 die Staatsbahnen Deutsche Bundesbahn (West) und Deutsche Reichsbahn (Ost) aufgingen, seit den 1990er Jahren unter dem Zwang betriebswirtschaftlicher Vorgaben viele tausend Streckenkilometer stillgelegt, Weichen abgebaut und Überholgleise demontiert. Die unter Berliner Einfluss in der EU vorangetriebene Liberalisierung des Eisenbahnverkehrs und die Öffnung für Konkurrenz auf Schienen hat den Fokus der Bahn-Manager verlagert: vom Wettbewerb zwischen den Verkehrsträgern (Schiene, Straße, Luft, Schiffahrt) hin zum Konkurrenzkampf zwischen immer mehr privaten oder privatrechtlich organisierten Bahngesellschaften. Auf der Jagd nach maximalem Profit bedeutet dies: Rosinenpickerei, Kampf um Filetstücke, Rückzug aus vermeintlich unrentablen Verkehren und Strecken, Verdrängungswettbewerb auf dem Rücken von Beschäftigten und Umwelt. Diese Kannibalisierung findet hierzulande längst statt und wird in Frankreich unter Präsident Emmanuel Macron jetzt mit Riesenschritten vorangetrieben.

Es ist politisch gewollt, dass Bahnfahren vielfach teurer ist als Fliegen. Denn mit dem Einstieg in die Bahn-Privatisierung 1994 erging der Auftrag an das Management, wie ein profitorientiertes Wirtschaftsunternehmen am Markt zu agieren. So waren alljährliche Fahrpreiserhöhungen programmiert. Zudem sind die (durchweg viel zu hohen) Fahrpreise im Regionalverkehr seit der »Bahn-Reform« nicht vom DB-Vorstand bestimmt, sondern von den Verkehrsverbünden und Aufgabenträgern der Länder, die in aufwendigen Ausschreibungsverfahren die Angebote der konkurrierenden Bahngesellschaften sichten und eine Auswahl treffen.

Jetzt also soll nach den neoliberalen Exzessen unter dem damaligen Bahn-Chef Hartmut Mehdorn und einer langen Stagnationsphase alles anders werden: Das durch Pannen, Verspätungen, einen neuerlichen Finanzskandal und allerlei negative Meldungen gebeutelte Bahn-Management gelobt Besserung und bekennt sich »zu unserer Verantwortung in der Gesellschaft«. Der Erfolg bleibt abzuwarten.