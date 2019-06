Karin Schuldt/Nordkurier/dpa

Bei einer Übung sind am Montag nachmittag im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zwei »Eurofighter«-Kampfjets kollidiert und abgestürzt. Die Wrackteile hatten einen Waldbrand ausgelöst, der noch am Montag gelöscht werden konnte, wie eine Sprecherin des Landkreises gut zwei Stunden nach dem Vorfall mitteilte. Beide Piloten lösten den Schleudersitz aus. Einer konnte wenig später lebend geborgen werden. »Irgendwann musste ja mal was passieren«, sagte der Augenzeuge und Hafenmeister vom nahegelegenen Fleesensee, Oliver Kusay. (dpa/jW)