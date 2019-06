CSU verunsichert, Bagger besetzt

Ralf Roeger/dpa Aktivisten von »Ende Gelände« halten am frühen Morgen des 24. Juni 2019 einen Braunkohlebagger im Rheinischen Revier besetzt

Während CSU-Chef Markus Söder zumindest verbal die Forderung der Klimaschutzbewegung nach einem Kohleausstieg bis 2030 übernommen hat, sind die Aktionen des zivilen Ungehorsams im Rheinischen Braunkohlerevier am Montag weitergegangen. Eine Gruppe habe am frühen Morgen erneut einen Kohlebagger im Tagebau Hambach besetzt und sich in Höhe von 70 bis 80 Metern daran festgemacht, hieß es von Seiten der Polizei. In »sozialen Netzwerken« waren Fotos zu sehen, auf denen die Gruppe ein Banner am Bagger mit dem Spruch »Bagger und Macker wegboxen« befestigt hatte. Das Bündnis »Ende Gelände« teilte am Morgen zwar ein Foto der Besetzung, schrieb aber auch, dass seine eigene Aktion beendet sei. »Ende Gelände« hatte am Samstag unter anderem den Tagebau Garzweiler gestürmt.

Söder sei »auf die immer größer werdende Protestwelle für echten Klimaschutz aufgesprungen, die Forderung eines Kohleausstiegs bis 2030 ist notwendig und richtig, nur so kann das Pariser Klimaschutzabkommen eingehalten werden«, kommentierte der energiepolitische Sprecher der Fraktion Die Linke im Bundestag, Lorenz Gösta Beutin, am Sonntag die Kehrtwende des CSU-Chefs. »Schnell wird sich herausstellen, ob seine Forderung ernst gemeint ist«, so Beutin.

Söder hatte im Gespräch mit dem Münchner Merkur (Samstagsausgabe) für einen schnelleren Kohleausstieg plädiert. »Am Ende müssten wir eigentlich im Jahr 2030 aussteigen«, so der bayerische Ministerpräsident. Am Montag blieb er zunächst trotz kräftigen Widerspruchs aus der Schwesterpartei CDU bei der Zielmarke 2030. Die von der Bundesregierung eingesetzte Kohlekommission hatte 2038 empfohlen. »Wir glauben, dass mehr möglich ist«, sagte Söder am Montag nach einer CSU-Vorstandssitzung in München. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erklärte im ARD-Morgenmagazin, auch wenn Söder sich »an die Spitze der Bewegung« stelle, seien die Beschlüsse der Kohlekommission maßgeblich. Entscheidende Kriterien müssten Versorgungssicherheit, »Bezahlbarkeit« und Perspektiven für die Menschen in den Braunkohleregionen sein. (jW)