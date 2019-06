Von Neymar »geliked«

Marcos Correa/Brazilian Presidency/Handout via REUTERS Rechtes Dreamteam: Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro, Ronaldinho (r.) und dessen Bruder Roberto de Assis Moreira (l.)

Ronaldinho, ausgerechnet Ronaldinho. Der, der immer lächelte. Der Hasenzahn, der Junge aus der Favela, der Zauberer am Ball, mit Barça zweifacher Champions-League-Sieger, mit Brasilien 2002 Weltmeister. Ausgerechnet Ronaldinho unterstützte den heutigen Präsidenten Jair Bolsonaro bereits in dessen Wahlkampf. Ein kleiner Schock, der selbst Zeit online titeln ließ: »Der Weltfußballer und der Faschist« (30.1.2018). Auch andere Medien erinnerten vor der Wahl an einschlägige Worte Bolsonaros. Etwa an jene zu einer linken Politikerin, die es »nicht verdient« habe, von ihm vergewaltigt zu werden. Rassistische und homophobe Sprüche ähnlichen Kalibers wurden ebenso angeprangert wie die Verherrlichung der Militärdiktatur (1964–85). Bolsonaro hatte im Wahlkampf Mitgliedern der Arbeiterpartei in Aussicht gestellt, man werde sie »an die Wand stellen«. Diesmal würden »die Säuberungen umfassend sein«.

Als Faschisten bezeichnen ihn die deutschen Leitmedien nicht mehr, schließlich zählt Brasilien zu den wichtigsten Partnern auf dem Kontinent. Auch um die Avancen der Altstars ist es ruhiger geworden. Dabei bietet die laufende Copa América Anlass genug, um zu zeigen: Ronaldinho war nicht allein. Über Kanäle wie Instagram zählten auch die Weltmeister von 2002 Cafú, Kaká und Rivaldo zu den »Wahlkämpfern«.

Es sind vor allem Exprofis, die sich für Bolsonaro stark machten. Oder Spieler im Herbst ihrer Karriere, die nach einigen Jahren bei europäischen Vereinen wieder in Brasilien spielen. So Carlos Alberto (bis 2010 bei Werder Bremen) oder Felipe Melo (bis 2017 bei Inter Mailand), der Bolsonaro 2018 ein Tor widmete. Die aktuelle Elf rund um Thiago Silva, Casimiro, Coutinho und Co. kommt etwas weniger polternd daher. Bei deren Spitzenklubs passen hemdsärmelige Sprüche offenbar kaum zu einem weltläufigen Profil, mit dem sich die Vereine derzeit gerne vermarkten. Der FC Barcelona rückte 2018 vorsichtig von dem gut dotierten Vereinsbotschafter Ronaldinho ab. Lucas Moura, brasilianischer Nationalspieler und – tatsächlich – Rechtsaußen, wurde bei Tottenham Hotspur zurückgepfiffen, als er für Bolsonaro twitterte. Wer jedoch machen kann, was er will, ist Neymar (Paris Saint-Germain), der wie Seleção-Kollege Gabriel Jesus (Man City) Bolsonaro »geliked« hat. Neymars Vereinskollege Dani Alves, der bei der Copa im Kader steht, zeigte indes gewissen Mut, als er sich diplomatisch »erhoffte«, Bolsonaro würde »einige Dinge berichtigen« und »Menschen wie Menschen behandeln, unabhängig von ihrer Sexualität, ihrer sozialen Position oder irgend etwas anderem.«

Unter den Altvorderen hielt Juninho seinen einstigen Mitspieler Ronaldinho an: »Wie kannst du Bolsonaro unterstützen, Bruder?« Das fragt sich auch mancher leidenschaftliche Fan, darunter der aus Brasilien stammende Fernando Moser. Der Sprecher der Regionalgruppe Bonn der Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba bedauerte im Gespräch mit jW das 0:0 gegen Gruppengegner Venezuela: »Wir haben in letzter Zeit einige Solidaritätsaktionen gemacht, aber beim Fußball ist Schluss«, da sei er ganz Brasilianer. Die Äußerungen einiger Spieler verfolge er mit großer Sorge. Der Vormarsch evangelikaler Strömungen durchziehe auch den Nationalsport. »Warum«, so Moser, mache keiner dieser »Helden« mal »eine Fußballschule auf, die sich zugleich der Alphabetisierung« verschreibe? Doch bei allem Rollback: Das Verlangen nach Fortschritt sei durch das verbindende Moment des Fußballs noch präsent. Der Generalstreik just einen Tag vor Turnierbeginn mochte dem recht gegeben haben.

Derweil war Bolsonaro nicht nur beim Auftaktspiel der Copa, Brasilien gegen Bolivien, auf der Tribüne, sondern auch beim vorherigen Testspiel gegen Katar. Den verletzten Neymar besuchte er umgehend im Krankenhaus. Was der heute noch verehrte Sócrates, Weltmeister von 1994, an Neymars Stelle wohl getan hätte? Der einstige Kapitän der Seleção, der manches seiner Tore mit geballter Faust bejubelte und offen gegen die Militärdiktatur eintrat, er hätte Bolsonaro vermutlich den Zutritt verweigert.