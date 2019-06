Filmel Production/Editions René Chateau/Arte France Violette (Isabelle Huppert) sind die kleinbürgerlichen Ansichten ihres Vaters Baptiste (Jean Carmet) zuwider: »Violette Nozière«

Re: Babys ohne Arme

Rätsel um Neugeborene in Frankreich

Charlotte ist sieben Jahre alt und stammt aus der Bretagne. Geboren ist sie ohne den linken Unterarm. In Frankreich kamen über mehrere Jahre immer wieder Neugeborene ohne Arme zur Welt. Niemand weiß, warum. Um die Ursache dieser Fehlbildungen zu finden, wollen die französischen Behörden nun auf Druck der Familien sowie der Medien eine nationale Untersuchung durchführen.

Arte, 19.40 Uhr

Ich bin dann mal weg

Devid Striesow macht sich als Hape Kerkeling auf den steinigen Weg in Richtung Santiago de Compostela: Nach einem Zusammenbruch wird Hape von seinem Arzt Ruhe verordnet. Da sich der Entertainer recht schnell langweilt, beschließt er, den Jakobsweg abzulaufen. Bereits der Start gestaltet sich schwierig, denn das Pilgerleben ist entbehrungsreich und anstrengend. Doch schon bald begegnet Hape sympathischen Weggefährtinnen und -gefährten – und irgendwie auch sich selbst. D 2015.

Sat.1, 20.15 Uhr

Violette Nozière

Die 18jährige Violette lebt mit Vater und Mutter in einer Zweizimmerwohnung im Paris der 1930er Jahre. Die Enge ihres kleinbürgerlichen Elternhauses ist für Violette unerträglich. Und so beginnt sie ein Doppelleben. Als sich Violette immer mehr in Lügen und Illusionen verstrickt, sieht sie als letzten Ausweg nur noch die Vergiftung ihrer Eltern. F/CND 1978.

Arte, 20.15 Uhr

Miami Vice

Wer erinnert sich nicht an die trendige Serie aus den 80ern, die in Michael Manns Thriller nun wiedererwacht: zwei Drogenfahnder im Einsatz gegen ein ganzes Drogenkartell. Crockett und Tubbs ermitteln undercover gegen den Drogenbaron Montoya, der die beiden Neuzugänge aufwendig überwachen lässt. Doch »Sonny« Crockett hat ein Auge auf die Geliebte des Bosses geworfen. Eine waghalsige Angelegenheit, die alle in Lebensgefahr bringt. Mit Colin Farrell und Jamie Foxx. USA 2006.

ZDF, 22.15 Uhr

Spiegel TV

Spannende Themen, mal schauen, wie sie umgesetzt wurden. Zum einen: Mietendeckel, Vorkaufsrecht und Enteignung – so könnte der Staat in den Immobilienmarkt eingreifen. Und: Mordfall Lübcke – wie ein Familienvater zum mutmaßlichen Rechtsterroristen wurde. Oder war es nicht eher umgekehrt?

RTL, 23.25 Uhr