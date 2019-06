Präsidentschaftswahl in Mauretanien

Nouakchott. Nach der Präsidentenwahl in Mauretanien vom Sonnabend hat sich Regierungskandidat Mohammed Ould Ghazouani zum Sieger geklärt. Der 62jährige sagte am Sonntag morgen im Beisein des bisherigen Präsidenten Mohammed Ould Abdel Aziz, er habe die Wahl schon nach Auszählung von 80 Prozent der Stimmen gewonnen. Laut Angaben der Nationalen Wahlkommission lag Ghazouani demnach bei knapp 50,6 Prozent. Die Opposition hatte schon vor der Abstimmung vor Betrug gewarnt und die Wahlkommission als parteiisch kritisiert. Offizielle Ergebnisse soll es in den nächsten Tagen geben. (AFP/jW)