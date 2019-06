Abschiebungen aus USA vorerst ausgesetzt

Washington. US-Präsident Donald Trump hat die von ihm angekündigten Massenabschiebungen von Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung ausgesetzt. Auf Bitten der Demokraten habe er den Beginn um zwei Wochen verschoben, schrieb er am Sonnabend (Ortszeit) auf Twitter. In dieser Zeit sollten Demokraten und Republikaner gemeinsam »eine Lösung für die Asyl- und Schlupflochprobleme an der Südgrenze ausarbeiten. Wenn nicht, fangen die Abschiebungen an!« US-Medien berichteten, die Einsätze hätten bereits am Sonntag starten sollen. (dpa/jW)