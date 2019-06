Nationalgarde Mexikos auch an US-Grenze

Ciudad Juárez. Mexiko setzt die Nationalgarde nun auch an der Grenze zu den USA ein. Seit Sonnabend ist sie zusammen mit Polizisten und Beamten der Einwanderungsbehörde am Grenzfluss Río Bravo im Einsatz. Der Einsatz ist Teil des Migrationsabkommens zwischen beiden Ländern, das die USA durch Androhung von Strafzöllen erzwungen hatte. Der Priester Francisco Javier Calvillo, der sich in Ciudad Juárez um Flüchtlinge kümmert, kritisierte die verstärkte Überwachung. Mexiko mache damit »die Arbeit der USA«. (AFP/jW)