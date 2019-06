Gay-Pride-Parade in Chile

Santiago de Chile. Rund 100.000 Menschen haben am Sonnabend in Santiago de Chile an der 19. Gay-Pride-Parade teilgenommen. Sie zogen tanzend und feiernd durch das Zentrum der chilenischen Hauptstadt und demonstrierten für die Rechte von Homosexuellen, Bisexuellen und Transgendern. Vorrangige Themen waren dieses Jahr die Homoehe, über die das chilenische Parlament schon seit längerem debattiert, das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare sowie eine Verschärfung der Gesetze gegen Diskriminierung und homophobe Gewalt. (AFP/jW)