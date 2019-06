»Marsch der Gleichheit« in Kiew

Kiew. Unter starkem Polizeischutz haben in der ukrainischen Hauptstadt Kiew bis zu 8.000 Menschen am jährlichen »Marsch der Gleichheit« für die Rechte von Homosexuellen teilgenommen. Erstmals liefen auch etwa 30 Soldaten mit. An Gegenprotesten beteiligten sich Hunderte Anhänger christlicher und nationalistischer Organisationen. Neun Gegner wurden wegen »Provokationen« festgenommen, ihnen drohen bis zu sieben Jahre Haft. (dpa/jW)