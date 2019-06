Bundesamt: Zunahme von rechter Gewalt

Berlin. Nach Angaben des Bundesamtes für Verfassungsschutz hat rechte Gewalt in der Bundesrepublik im Jahr 2018 zugenommen. 24.100 Menschen wurden im vergangenen Jahr als »rechtsextrem« eingestuft, wie Bild am Sonntag unter Berufung auf den Jahresbericht 2018 des Bundesamtes vorab berichtete. Dieser soll erst an diesem Donnerstag veröffentlicht werden. Im Jahr 2017 waren es 24.000. Fast jeder zweite Neonazi werde als »gewaltorientiert« eingestuft. 2018 wurden sechs versuchte Tötungsdelikte gezählt, die alle einen ausländerfeindlichen Hintergrund hatten, wie das Blatt berichtete. (AFP/jW)