Gedenken an Kremlmauer

Evgenia Novozhenina/Reuters

Am 22. Juni 1941 überfielen die deutschen Faschisten die Sowjetunion. Ein beispielloser Vernichtungskrieg begann. Die Sowjetunion kostete der bis zum Tag der Befreiung am 8. Mai 1945 dauernde Große Vaterländische Krieg gegen die Nazis mehr als 27 Millionen Menschenleben. In Erinnerung an die Opfer fand anlässlich des 78. Jahrestags des Überfalls am Sonnabend unter Anwesenheit von Russlands Präsident Wladimir Putin am »Grabmal des Unbekannten Soldaten« in Moskau eine feierliche Kranzniederlegung statt. (jW)