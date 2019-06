Schluss mit dem Kriegsfraß

Bodo Marks/dpa Erinnerung an die Sülzunruhen an der Außenfassade der Hamburger Verbraucherzentrale (14.6.2019)

Hunger und Elend haben bei der Entstehung von Aufständen oft eine Rolle gespielt. Der Anstieg der Brotpreise gehörte zu den Auslösern der Französischen Revolution. Auch bei der deutschen Novemberrevolution von 1918 war die durch den Krieg verursachte Versorgungsmisere ein Faktor. Eine der Hungerrevolten der damaligen Zeit war der »Hamburger Sülzeaufstand« im Juni 1919, auch »Sülzeunruhen« genannt. So komisch der Begriff klingt, waren die Ereignisse tatsächlich mehr als eine skurrile Fußnote.

In der Hansestadt war die Stimmung angespannt. Die Ereignisse der Novemberrevolution wirkten noch nach, erst kurz zuvor war die Bayerische Räterepublik blutig zerschlagen worden. Die Ernährungslage war ein knappes Dreivierteljahr nach Kriegsende immer noch katastrophal. In Hamburg, aber auch anderen Teilen des Reiches war es bereits zu Plünderungen gekommen. In dieser Situation sorgte ein zufällig aufgedeckter Lebensmittelskandal für Tumulte. Der US-amerikanische Historiker Richard A. Comfort bezeichnete die Sülzeunruhen als »die ernsteste Krise der revolutionären Periode« in Hamburg.

Von Schimmel überzogen

Ausgelöst wurde der Aufstand durch einen Zwischenfall in der Fleischwarenfabrik Heil & Co. an der Kleinen Reichenstraße, nahe des Rathauses, am Morgen des 23. Juni 1919. Die Fabrik war eigentlich eine Gerberei, deren Besitzer sich auf den Verkauf von sogenannter Delikatesssülze verlegt hatte, um von der herrschenden Not zu profitieren. Beim Verladen von Fässern mit verdorbenen Abfällen platzte ein Fass und die heraustretenden Schlachtabfälle verbreiteten einen bestialischen Gestank.

Als zufällig anwesende Mitglieder des Arbeiterrates zur Besichtigung des Betriebes schritten, eskalierte die Lage. Immer mehr Menschen drangen in das Gebäude ein, um zu sehen, woraus die Sülze hergestellt wurde. Sie entdeckten Ochsenkopf- und Kalbskopfhäute, die von Schimmel überzogen und mit Maden übersät waren. Schnell machte das Gerücht die Runde, es seien auch Hunde- und Katzenkadaver entdeckt worden. Die Polizei versuchte die Menge erfolglos zu zerstreuen. Fabrikant Jacob Heil wurde unter den Augen Tausender Schaulustiger bei den Alsterarkaden in die Kleine Alster geworfen. Zwei Polizisten fischten ihn aus dem Wasser und brachten ihn in Sicherheit.

In der Nacht beruhigte sich die Lage, doch am Tag darauf wurden in weiteren Fabriken Tierabfälle entdeckt, die zu Wurst oder Sülze verarbeitet werden sollten. Am Abend des 24. Juni verschärfte sich die Lage rund um das Rathaus, wozu der Umstand erheblich beitrug, dass dort die »Bahrenfelder« mit 150 Mann und vier Maschinengewehren aufzogen. Bei den im Volk verhassten »Bahrenfeldern« handelte es sich um eine Truppe von Freiwilligen, die sich vor allem aus bürgerlichen Weltkriegsoffizieren rekrutierten.

Die ganze Nacht wurde um das Rathaus gekämpft. Die Gefechte dehnten sich zeitweise auf einen großen Teil der Innenstadt aus. Am Vormittag des 25. Juni wurde schließlich das Rathaus gestürmt, es gab Tote. Der Hamburger Senat bat Berlin um Hilfe. Reichswehrminister Gustav Noske (SPD) ließ sich nicht lange bitten. Obwohl sich die Situation da schon deutlich entspannt hatte, marschierten am 1. Juli 1919 rund 10.000 Reichswehrsoldaten in Hamburg ein. Noske rief den Belagerungszustand aus. Die politische und militärische Kontrolle in der Hansestadt lag damit in den Händen von General Paul Emil von Lettow-Vorbeck, einem der Verantwortlichen für den Völkermord an den Herero und Nama im heutigen Namibia. Laut Zeitungsberichten agierte die Reichswehr mit äußerster Brutalität. Mit dem Ruf »Fenster zu, Straße frei!« marschierten die Soldaten durch die Stadt. Wer sich nicht schnell genug in einen Hauseingang zurückzog, wurde niedergeschossen. 80 Todesopfer forderte der Einmarsch der Reichswehr insgesamt. Der Aufstand war damit niedergeschlagen. Im Oktober 1919 wurde Fleischfabrikant Heil zu drei Monaten Gefängnis und 1.000 Reichsmark Geldstrafe verurteilt.

Der Historiker Sven Philipski interpretiert die Ereignisse des Juni 1919 als einen »Ausbruch radikaler Leidenschaft«: »Es schien, als hätten die Vorkommnisse im Heilschen Betrieb eine Ventilfunktion für eine lange aufgestaute, ohnmächtige Wut, die sich jetzt, ohne dass es einer vorherigen Agitation bedurfte, mit großer Spontaneität und Unkalkulierbarkeit zuerst gegen Lebensmittelhersteller und dann gegen städtische Institutionen entlud.«

Hungrige Revolte

Der Lebensmittelskandal und die daraus resultierenden Unruhen waren eine logische Folge der katastrophalen Ernährungslage nach dem Ersten Weltkrieg. Durch Surrogate, also Ersatzlebensmittel, wurde versucht, die Versorgung aufrechtzuerhalten – mit schlimmen Folgen. »Der Mangel an Fleisch und das Profitstreben der Hersteller führte speziell im Fleischkonservensektor zu allerlei dubiosen Machenschaften, welche von den Behörden ignoriert oder gar gefördert wurden, um der Bevölkerung weiterhin ein befriedigendes Kontingent an Fleisch- und Wurstwaren vortäuschen zu können«, schreibt Philipski.

In Revolten wie dem Sülzeaufstand bahnte sich die Empörung über den »Kriegsfraß« ihren Weg. »Typisch war«, so Philipski, »dass sich jemand wie Jacob Heil, der vor dem Krieg sein Geld als Gerbereibetreiber und Experte der Gerber- und Lederindustrie verdiente, sich wegen der hohen Gewinnaussichten als ›Nebenbeschäftigung‹ der Nahrungsmittelproduktion und dem Handel zuwandte.« Heil habe sich damit gebrüstet, das Rohmaterial, das sonst nicht für die menschliche Ernährung bestimmt war, nutzbar gemacht zu haben.

Über die Rolle der Kommunisten bei diesem Aufstand gehen die Ansichten auseinander. Für die Historikerin Ursula Büttner spielte eine »aggressive Agitation« der KPD durchaus eine Rolle. »Nachdem der Tumult ausgebrochen war«, schreibt sie, »schalteten sich die Linksradikalen ein, koordinierten die Kämpfe und trieben sie weiter.« Der US-Historiker Comfort sah dafür keine Anzeichen: »Der Aufstand war mit Sicherheit nichts anders als ein Ausbruch frustrierter und hungriger Menschen gegen eine Autorität, in die sie alles Vertrauen in den Jahren von Krieg und Verwirrung verloren hatten.«