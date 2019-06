»Wir skandieren: Normen überwinden, Kämpfe verbinden«

Christian-Ditsch.de Was »normal« ist, definieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der »Pride Parade« traditionell selbst (Berlin, 15.7.2017)

Am Sonnabend findet die »Pride Parade« in Berlin statt. Was hat es damit auf sich?

Anne*Ole: Entstanden ist die Parade aus der einfachen Beobachtung: Vom Staat wird zwar viel Geld für Behinderte und Verrückte ausgegeben, das führt aber nicht zu dem, was Betroffene wollen, nämlich Selbstbestimmung und Inklusion auf allen Ebenen. Viele von ihnen werden bis heute zum Leben in Wohnheimen gezwungen, in denen sie nicht mal über die eigene Zeitgestaltung entscheiden können. Das schränkt die persönliche Freiheit ein. Menschen müssen in Werkstätten für durchschnittlich 220 Euro im Monat arbeiten. Oder sie werden in Psychiatrien zwangseingewiesen und dort Opfer von Gewalt etwa durch Fixierungen.

Welche Gruppen tragen die Bewegung?

Matej Kralj: Das heutige Bündnis, das die Parade organisiert, setzt sich aus behindertenpolitischen, psychiatriekritischen, feministischen und queeren Einzelpersonen zusammen. Wir achten darauf, dass ein Großteil der Menschen in unserer Gruppe sich selbst als behindert und/oder verrückt bezeichnet oder so wahrgenommen wird. Wir arbeiten selbstorganisiert, ohne Bezahlung und treffen Entscheidungen gemeinsam. Uns verbindet vor allem eine gemeinsame Grunderfahrung: Wir leben alle in einer Gesellschaft, in der es strikte Vorstellungen von dem gibt, was »normal« ist. Und wir alle haben aus unterschiedlichen Gründen die Erfahrung gemacht, dass wir angeblich nicht »normal« sind.

Umzüge mit karnevalesken Elementen gibt es in Berlin viele. Hat die Pride Parade Vorbilder?

A.*O.: Im deutschsprachigen Raum sind wir unseres Wissens nach die ersten mit diesem Thema gewesen. Mittlerweile gibt es mehrere ähnliche Veranstaltungen in anderen Städten. Diese lehnen sich meist an die »Mad and Disability Prides« an, die in den USA und Kanada in den 1970ern und 1980ern entstanden sind. Die wurden wiederum vom Christopher Street Day abgeguckt.

Was wollen Sie inhaltlich auf dem Umzug in diesem Jahr vermitteln?

M. K.: Wir stellen fest, dass sehr verschiedene Personen an der Parade teilnehmen. Alle führen unterschiedliche politische Kämpfe und doch vereint uns folgender Gedanke: Eine Gesellschaft ohne Ausgrenzung ist notwendig. Wir möchten weniger auf die Unterschiede dieser Kämpfe als auf die Gemeinsamkeiten hinweisen. Deshalb skandieren wir dieses Jahr: Kämpfe verbinden, Normen überwinden.

Wie können Begriffe, mit denen Menschen häufig abgewertet oder pathologisiert werden, positiv besetzt werden?

A.*O.: Indem die negativen Begriffe aufgegriffen und als Selbstbeschreibung benutzt werden. Ähnlich wie von der Krüppelbewegung der 1970er Jahre, in der der Begriff »Krüppel« als kämpferische, provokante Selbstbezeichnung verwendet wurde, eignen wir uns die Wörter »behindert« und »verrückt« an.

Inklusion gilt laut Behindertenrechtskonvention als Menschenrecht. Doch wie sieht die Realität aus?

M. K.: Sowohl Gesetze als auch die Sprache entwickeln sich, mit dem Ziel, inklusiver zu werden. Wörter wie »Teilhabe«, »Selbstbestimmung«, »Diversität« und »Barrierefreiheit« sind überall präsent. Das hat aber nicht nur positive Wirkungen: Dadurch wird die Realität häufig beschönigt und entpuppt sich als bloße Inklusionsreklame. Ausgrenzung durch Bildungseinrichtungen und Arbeitsmärkte, die Pathologisierung von Geschlechtern oder Gewalt in Heimen und Psychiatrien bleiben verborgen.

Auch in diesem Jahr verleihen Sie wieder den Negativpreis »Glitzerkrücke«. Welche Nominierten stehen zur Auswahl und wie wird der Preisträger gekürt?

A.*O.: Der glorreiche Gewinner wird vom Publikum durch Klatschen, Laute oder Winken gekürt. Nominiert sind dieses Jahr eine psychiatrische Klinik, die Bundesregierung zusammen mit den Bethel-Werkstätten und das Landessozialamt des Saarlands. Inhaltlich geht es um die Themen Gewalt in der Psychiatrie, viel zu wenig Geld für behinderte Menschen und die Verweigerung von angemessener persönlicher Assistenz.