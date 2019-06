Regierung plant Wohnungslosenstatistik

Berlin. Die Bundesregierung will eine bundesweite Wohnungslosenstatistik einführen. Das Bundessozialministerium werde dazu »in Kürze« einen Referentenentwurf vorlegen, heißt es in einer Antwort des Ministeriums auf eine Grünen-Anfrage, die am Freitag der Nachrichtenagentur AFP vorlag. Damit solle eine »bundesweite Wohnungslosenberichterstattung« eingeführt werden. Sozialverbände und Wohnungsloseninitiativen bemängeln seit langem, dass es keine bundesweit gesicherten Zahlen zu Menschen ohne eigene feste Bleibe gibt. (AFP/jW)