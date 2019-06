Rabatt für Amazon

Thilo Schmuelgen/REUTERS Deutsche Post AG und Amazon ziehen gegen Presse, Buchhandel und Bevölkerung zu Felde

Beim Börsenmagazin Der Aktionär kennt man seine Pappenheimer. »Eine gute Nachricht für alle Anteilseigner der Deutschen Post«, jubilierte das Blatt unter der Woche: »Das Porto für Briefe und Postkarten in Deutschland wird am 1. Juli teurer.« Die schlechte Nachricht für alle Omas und Opas mit Magerrente: Schreiben macht euch demnächst noch ärmer! Seit Mittwoch ist es amtlich: Zum kommenden Monat legen die Portopreise drastisch zu: von 45 auf 60 Cent für die Postkarte, von 70 auf 80 Cent für den Standard- und von 85 auf 95 Cent für den Kompaktbrief. Vor drei Tagen gab es dafür grünes Licht von der Bundesnetzagentur. Auch bei einer Reihe weiterer Postdienstleistungen dürfen die Deutsche Post AG und ihre Konkurrenten künftig kräftiger zulangen als bisher, insbesondere beim Bücherversand.

Ein Fünkchen Hoffnung bleibt noch: Der Bundesverband Paket und Expresslogistik hat eine sogenannte Beiladung zum Verfahren beantragt, weil er mit Wettbewerbsverzerrungen auf dem Paketmarkt rechnet. Dem Zusammenschluss gehören die Unternehmen DPD, GLS, GO, Hermes und UPS an. Sie warnen davor, dass der ehemalige Staatskonzern mit dem höheren Gewinnzuschlag bei den Porti seine Paketsparte noch stärker als bisher quersubventionieren werde. So sei es allein der Deutschen Post möglich, einen Teil ihrer Kosten über die Briefporti zu refinanzieren, während ihre Wettbewerber alles Geld auf den Paketmärkten erwirtschaften müssten. Die Post ist als Exmonopolist nach wie vor mit großem Abstand der beherrschende Akteur im Briefgeschäft.

Endgültig fix wird das neue Preisgefüge erst sein, sobald der Verband »angehört und seine Argumente berücksichtigt worden sind«, teilte die Netzagentur per Presseerklärung mit. Bis dahin erfolge die Genehmigung nur vorläufig in Form einer »einstweiligen Anordnung«. Die Tarife würden zunächst bis »zur endgültigen Entscheidung, längstens aber bis Ende 2021« gelten. Die weiteren Zumutungen im einzelnen: Der Großbrief (bis 500 Gramm) steigt von 1,45 auf 1,55 Euro, der Maxibrief (bis 1.000 Gramm) von 2,60 auf 2,70 Euro und der bis 2.000 Gramm von 4,80 auf 4,90 Euro. Auch bei nahezu allen Zusatzleistungen wie Einschreiben und internationalen Briefsendungen wird draufgeschlagen.

Die nächste von etlichen Erhöhungsrunden der zurückliegenden Jahre erfolgt wie immer mit freundlicher Unterstützung der Bundesregierung, diesmal mit sehr tatkräftiger dazu. Nach den bis vor kurzem geltenden Vorschriften der Entgeltregulierungsverordnung hätte das Briefporto lediglich um 4,8 Prozent angehoben werden dürfen. Der Preis für den Standardbrief wäre so von 70 auf nur 73 Cent geklettert. Den Profithunger von Post-Chef Frank Appel hätte das aber nicht gestillt, weshalb er im Frühjahr um eine Änderung der Portoverordnung bei Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ersuchte und dieser prompt lieferte. Der Spielraum für Preisaufschläge wurde so mal eben mehr als verdoppelt, auf 10,6 Prozent für das Gesamtporto aller Briefarten. Im Gegenzug soll die Post zugesichert haben, 5.000 neue Zusteller einzustellen, was die Bundesnetzagentur kontrollieren will.

Der Bonner Konzern rechtfertigt die Abzockerei unter anderem mit den im digitalen Zeitalter rückläufigen Briefmengen, ohne zu erwähnen, wie das ständige Drehen an der Preisschraube den Trend befeuert. Tatsächlich beträgt der Schwund ein bis zwei Prozent jährlich, und das Briefgeschäft ist weiterhin hochprofitabel. Bluten sollen vorerst nur Privatkunden, während Geschäftskunden, die den Löwenanteil des Aufkommens ausmachen, wenigstens bis zum Jahresende wie bisher von großzügigen Rabatten profitieren sollen. Das bedeutet: Großmütterchen muss doppelt blechen, weil Daimler, Allianz und Deutsche Bank geschont werden. Anfang April hatte die Post AG angekündigt, im nächsten Jahr einen Betriebsgewinn von fünf Milliarden Euro anzupeilen. Finanzchefin Melanie Kreis kommentierte das so: »Ich verstehe, dass die fünf Milliarden Euro sportlich aussehen, und sie werden auch immer noch kritisch hinterfragt. Aber wir im Vorstand stehen absolut hinter diesen Zielen.«

Nicht nur der gute alte Brief droht der Gier der Post-Manager und -Anleger zum Opfer zu fallen, sondern auch das Buch und die Zeitung. Nach einer Mitteilung vom Montag hat der Börsenverein des Deutschen Buchhandels Beschwerde gegen die Post beim Bundeskartellamt eingelegt. Nachdem die Preise für Büchersendungen schon 2018 »deutlich« erhöht worden seien, stünden zum 1. Juli neuerliche Aufschläge von bis zu 60 Prozent an. Außerdem werde an Formaten so gedreht, dass viele Bücher nicht mehr als Buchsendung verschickt werden können und Buchhändler gezwungen werden, »auf die um ein Vielfaches teureren Produkte aus der Paketsparte umzusteigen«. Damit werde die »Wettbewerbsfähigkeit der kleinen und mittelgroßen Buchhandlungen und Verlage und damit unmittelbar die Vielfalt des Buchmarktes« gefährdet. Ausgenommen sei dagegen der Versandriese Amazon, der »erheblich vergünstigte Konditionen für den Versand von Büchern und anderen Waren« erhalte.

Wie mehrfach berichtet, ist auch junge Welt in die Post-Mangel geraten. Durch eine willkürliche Änderung der Gewichtsklassen beim Vertrieb schlägt die Auslieferung der Zeitung seit Jahresbeginn mit zusätzlichen 90.000 Euro per anno zu Buche.