Adil Demirci zurück in Köln

Marcel Kusch/dpa Adil Demirci (M.) wird von seinem Vater und seinem Bruder Tamer Demirci am Montag am Flughafen Köln/Bonn begrüßt

Der von der türkischen Justiz verfolgte Sozialarbeiter und Journalist Adil Demirci hat anlässlich seiner Rückkehr in die Bundesrepublik über seine Zeit in der Türkei berichtet. Er wolle in Köln nun möglichst schnell in den Alltag zurückfinden, sagte er einem Bericht der Deutschen Presseagentur zufolge am Freitag, als der Solidaritätskreis für Demirci und er selbst die Öffentlichkeit informierten. Er erklärte demnach, dass er sich sehr erschöpft fühle und ihm ein Teil seines Lebens genommen worden sei. Gegen Demirci läuft in der Türkei ein Prozess wegen Terrorvorwürfen. Nach rund zehn Monaten Untersuchungshaft und anschließender viermonatiger Ausreisesperre durfte der 33jährige am Montag wegen des Todes seiner Mutter das Land verlassen (jW berichtete).

Demirci war im April 2018 während eines Urlaubs in Istanbul festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mitgliedschaft in der Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei (MLKP) vor, die von türkischen Behörden als Terrororganisation eingestuft wird. Demirci weist die Vorwürfe zurück. Der Prozess gegen ihn soll im Oktober fortgesetzt werden. Dabei müsse er nicht anwesend sein, sagte Demirci, der deutscher und türkischer Staatsbürger ist. Zumindest bis zum Abschluss seines Verfahrens werde er nicht mehr dorthin reisen, erklärte er.

Im Hochsicherheitsgefängnis habe Demirci seinen Schilderungen zufolge erst nach zwei Monaten mit seiner Familie in der BRD telefonieren dürfen. »Am schlimmsten war, dass ich nicht bei meiner krebskranken Mutter sein konnte«. Die große Solidarität aus Deutschland habe ihm viel Kraft gegeben, sagte er.

Vor seiner Verhaftung hatte Demirci für den Jugendmigrationsdienst des »Internationalen Bunds« (IB) in Remscheid gearbeitet. Die Beschäftigten dort seien erleichtert, »ihn bald wieder in ihrer Mitte begrüßen zu können«, sagte der IB-Sprecher Dirk Altbürger laut einer Mitteilung der Organisation vom Freitag. »Von Anfang an war deutlich, dass die Vorwürfe gegen Adil Demirci unhaltbar waren und nicht belegt werden konnten«, erklärte demnach Anke Brunn (SPD), frühere Wissenschaftsministerin in Nordrhein-Westfalen und bis Mai Mitglied des ehrenamtlichen IB-Präsidiums. (dpa/jW)